L’amicizia tra uomo e donna esiste oppure è soltanto una chimera? A sentire Beatrice Buonocore di Uomini e Donne sembrerebbe proprio di sì . La ragazza, ex volto noto del programma di Maria De Filippi, è stata ‘avvistata’ con Giorgio Di Bonaventura , anche lui reduce dalla stessa esperienza televisiva. Entrambi sono stati catapultati nel ‘bailamme’ del gossip e delle riviste rosa e Beatrice ha deciso di rispondere alle domande di numerosi fan che sono curiosi se tra loro ci sia una relazione.

L'ex corteggiatrice di Davide Donadei ha quindi creato sul proprio profilo Instagram la sezione "qualsiasi domanda amici…". E naturalmente le richieste di chiarimento sono arrivate numerose considerando i quasi 300mila follower dell'artista . Tutto nasce da una passeggiata al mare che Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura hanno deciso di trascorrere insieme per dimenticare le 'cocenti' delusioni in tv.















"Beatrice Buonocore e Giacomo Bonaventura stanno insieme?". È questa la domanda che moltissimi fan e appassionati della nota trasmissione di Maria De Filippi si sono fatti guardando le foto dei due con un calice di vino in mano. E Beatrice ha risposto così: "Io e Giorgio abbiamo vissuto un'esperienza particolare insieme e dopo aver saputo che non era stato scelto gli ho scritto". Dunque ecco di cosa si tratta.















Nessuna storia d'amore, ma soltanto un po' di tempo insieme per superare la delusione di aver ricevuto il 'benservito' dai rispettivi corteggiati. "Ci siamo visti sempre in amicizia" le parole di Beatrice Buonocore che ha risposto ai numerosi fan che già sognavano la nuova coppia. Eppure la giornata è trascorsa in serenità e armonia, con il giocatore di basket e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a cantare il pezzo cult "Senza Parole" di Vasco Rossi.









E anche Giorgio Di Bonaventura ha smentito recentemente a Newswebav che tra lui e Beatrice Buonocore ci sia un flirt né tantomeno una storia d’amore. Certo che la sintonia tra Giorgio e Beatrice è evidente: il cestista ha ammesso di trovare nella ragazza nata a Torino il 5 ottobre del 2000 valori per lui fondamentali come sincerità e coraggio. Ma , almeno per il momento, niente da fare. Sia Giorgio che Beatrice negano ci sia un coinvolgimento che vada oltre l’amicizia e chi già li sognava insieme dovrà rassegnarsi.

