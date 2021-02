“Sono tornati insieme”. Bomba su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Poi la verità

Elisabetta Gregoraci è stata una grandissima concorrente di questo lunghissimo GF Vip, al punto che seppur fuori dalla Casa da mesi non c’è puntata in cui la showgirl e conduttrice calabrese non sia al centro della scena. Ma a suo modo anche Flavio Briatore è stato protagonista di questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Dentro la Casa c’era solo la sua ex moglie e mamma di Nathan Falco, ma in fondo non si è fatto che parlare di lui anche se non è mai stato fisicamente ospite, né nella Casa né in studio. E i gossip su un loro ritorno di fiamma continuano a dominare le cronache rosa nonostante si siano separati da anni e lei abbia più e più volte smentito questa voce. (Continua dopo la foto)















L’ultima soffiata in tal senso arriva dal settimanale Vero e ha fatto subito il giro del web: “Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme”, scrive la rivista. Non solo, sostiene che le cose tra i due sarebbero cambiate al punto che i due starebbero pensando anche di convolare di nuovo a nozze: “Il sogno di Elisabetta e Flavio: nozze bis in San Pietro”, ha titolato il settimanale alludendo al fatto che i due abbiano intenzione di sposarsi a Roma. (Continua dopo la foto)















Come detto il rumor di Vero su Briatore e la Gregoraci ha fatto subito impazzire i fan della coppia, ma poco dopo è arrivata la smentita di Gabriele Parpiglia, Il giornalista, ben informato sulla coppia, ha assicurato che, per quanto abbiano comunque buoni rapporti, tra i due non c’è nessuna nuova relazione, restano ancora ex. Del resto poche settimane fa era stata la stessa Elisabetta a stroncare questo gossip del ritorno di fiamma. (Continua dopo le foto)











“Io mi diverto a leggere queste cose – aveva detto a Silvia Toffanin nel corso della sua ultima ospitata a Verissimo – Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”.