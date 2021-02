Karina Cascella è una delle opinioniste più storiche delle varie trasmissioni di Barbara D’Urso. Le sue ospitate spesso e volentieri creano delle grandi polemiche, visto che ha un carattere decisamente vulcanico. Ma proprio per la sua schiettezza e sincerità è apprezzata da tantissime persone, che la seguono assiduamente anche sul suo profilo Instagram. Eppure per lei è arrivato il momento di svoltare, di dare una sterzata nuova e decisiva alla sua vita e agli aspetti lavorativi.

Non sappiamo se continuerà ancora ad accettare gli inviti di Barbarella, ma sta di certo che adesso sta per apportare un cambiamento radicale alla sua quotidianità. Ha voluto annunciare questa enorme novità durante un suo intervento radiofonico a RTL 102.5 News. Ormai è tutto pronto per questa sua nuova avventura, che non la vedrà protagonista nel piccolo schermo. In molti sono certi che sarà un successone e che numerosissimi suoi sostenitori la supporteranno in questa esperienza.















Karina Cascella sta per iniziare una nuova esperienza professionale nell'ambito della ristorazione. Infatti, ha deciso di aprire il ristorante 'Matambre', che prende spunto dal nome di un taglio di carne argentina, che avrebbe dovuto avviare l'attività già nel 2020. Poi però il coronavirus aveva stoppato i suoi obiettivi. L'attività commerciale in questione è situata in Lombardia, nella città di Bergamo. Lei ha esordito: "Darò lavoro a 15 persone, molti mi hanno inviato i curricula su Instagram".















Karina Cascella ha proseguito, dicendo che il ristorante inizierà ad essere operativo sabato. E ha poi aggiunto: "Quando abbiamo rilevato il nuovo ristorante eravamo tranquilli. Poi è arrivato il Covid. E ci siamo detti: che facciamo? Stavamo per iniziare i lavori di ristrutturazione, ci siamo fermati. Di certezze in questo periodo ce ne sono poche, ma crediamo nel futuro. Lo facciamo per la nostra bambina che ha 10 anni. Adesso ripartiamo". E non è terminato qui il suo intervento.









Lavorerà dunque con la sua dolce metà Max Colombo. Karina Cascella ha poi detto ancora a RTL 102.5 News: “Mia figlia mi chiedeva cosa fosse successo, sono molto ansiosa e ipocondriaca, non vi dico quello che ho passato. Ma voglio ripartire da Bergamo, la città dove vivo da anni. Dalla mattina alla sera. Ci regoleremo in base ai colori delle regioni e a quello che i Dpcm impongono. Rispettare le regole è fondamentale per uscire dall’incubo”.

