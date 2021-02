L’attrice ha detto ‘sì’! Nozze a sorpresa, poi il pranzo in trattoria. E tra poco sarà anche mamma

Il vero matrimonio a sorpresa. I fan della bella attrice, 31 anni e in dolce attesa per la prima volta, non si aspettavano minimamente di vedere su Instagram le foto delle nozze appena avvenute. Nozze super intime, visto il momento, poi il pranzo di coppia in trattoria dopo il rito civile.

Sabato 20 febbraio 2021 la cerimonia con parenti e amici più stretti, poi il pranzo per la coppia. E ora che sono diventati marito e moglie, presto saranno anche genitori dato che come detto lei è incinta: aspetta una femminuccia. Insomma, un matrimonio a sorpresa, intimo, semplice ma non per questo non pieno d’amore organizzato in poco meno di due mesi e celebrato in una Roma soleggiata per l’attrice e influencer Martina Pinto, che ha detto sì al compagno Alessandro Poggi. (Continua dopo la foto)















La sposa indossava un delizioso abitino bianco e scarpe azzurre ai piedi, tutto firmato Valentino come fatto sapere poi tra le Storie di Instagram. Stretto tra le mani un bouquet di profumatissimi mughetti regalato dalla sua mamma ma scelto insieme, come confida sempre Martina ai fan. E poi trucco e parrucco casalingo per il suo grande giorno: non si è fatta aiutare dall’hair-stylist ma ha fatto tutto da sola. (Continua dopo la foto)















Come detto, alla cerimonia erano presenti solo amici e familiari stretti. Poi, nessun pranzo nuziale: dopo il sì la coppia che presto attaccherà un bel fiocco rosa alla porta di casa si è concessa un pranzo in una trattoria a Frascati specializzata in cucina romana. Un pranzo di sicuro originale e solo per due, poi i neosposini sono tornati a casa. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦦 MARTINA PINTO 🌈 (@martinapinto)



Lei splendida con l’abito corto senza maniche abbinato a un bellissimo paio di scarpe nella tonalità dell’azzurro pastello, mentre lo sposo ha optato per un look molto classico, un completo scuro. “C’erano 16/18 gradi, siamo stati fortunati! Sono temprata dalle fashion week e dal carnevale a Ronciglione”, ha spiegato lei tra le Storie. L’annuncio della gravidanza è arrivato dalla stessa Martina a dicembre scorso, ma se delle nozze ha svelato alcuni dettagli rispondendo alle domande dei fan tra le Storie, quelli sulla dolce attesa preferisce tenerli per sé.

“Elisabetta Gregoraci fuori…”. Pierpaolo Pretelli, tutta la Casa sente quelle urla ‘choc’