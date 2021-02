“In ospedale da lui”. Il principe Carlo dal padre, la visita spaventa i sudditi. Poi arriva la nota ufficiale: ecco come sta il marito della regina Elisabetta

Principe Filippo, la visita in ospedale non passa inosservata. Come ormai si è appreso, il duca di Edimburgo è stato ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital nel centro di Londra su consiglio del suo medico per motivi non riconducibili al coronavirus. La notizia è stata diffusa anche dalla Bbc che ha teso a tranquillizzare i sudditi. Le condizion idi salute del principe continuano a essere stabili.

A rivelarlo una fonte del Buckingham Palace che ha voluto precisare che il principe è riuscito a raggiungere l’ospedale senza auto mentre la regina Elisabetta, 94 anni, non può che attendere il coniuge restando tra le pareti del Castello di Windsor. Una situazione tenuta sotto controllo e dalla quale il principe, prossimo a compiere 100 anni, ne dovrebbe uscire senza problemi. (Continua a leggere dopo la foto).















Da precisare che sempre presso la stessa struttura, il reale è andato incontro a un ricovero anche alla fine del 2019. E sempre a proposito della Royal Family, si è appreso che i due coniugi si sono sottoposti alla prima vaccinazione anti Covid, seppur sia stato già chiarito che il ricovero non abbia nulla a che vedere con problematiche legate al Covid. Devono invece fare i conti con le normative anti contagio i familiari, persino quelli reali. (Continua a leggere dopo la foto).















Se da un lato si apprende dalle stesse fonti che l’ex erede al trono sarebbe comunque pronto a partire per raggiungere il Regno Unito, laddove le condizioni del principe Filippo dovessero peggiorare, delle ultime ore è la notizia che di una visita in via eccezionale da parte del principe Carlo. C’è da preoccuparsi? In una nota diffusa dal Buckingham Palace si apprende che: “Dopo aver consultato il suo medico, il Duca di Edimburgo rimarrà in ospedale in osservazione e a riposo durante il fine settimana e fino alla prossima settimana. Il medico sta agendo con molta cautela. Il Duca rimane di buon umore”. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma il principe Carlo ha comunque raggiunto la struttura su una Tesla blu, munito di mascherina e con le sue guardie del corpo. Una visita in via del tutto eccezionale durata circa 30 minuti, come riporta la Bbc, che ha comunque dovuto tenere in considerazione il regolamento delle visite riportato sul sito dell’ospedale: “Per proteggere i nostri pazienti dobbiamo limitare i visitatori del nostro ospedale. Consigliamo visite virtuali ove possibile. I visitatori saranno presi in considerazione solo in circostanze eccezionali, in cui sarà autorizzato a visitare. Nessun bambino sarà autorizzato ad accedere. La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri pazienti, familiari, assistenti e personale rimangono la nostra priorità assoluta. Il permesso per la visita passerà al vaglio dei nostri uffici e sarà consentito solo nelle seguenti circostanze: per assistere pazienti con esigenze aggiuntive, ad es. demenza, difficoltà di apprendimento. In questo caso, verranno tamponati per consentire loro di continuare a prendersene cura; Per i pazienti che ricevono cure di fine vita”.

C’è Posta per Te, per la puntata Maria sceglie un look rosso fuoco. Ma a attirare l’attenzione è il bracciale, il costo? Da capogiro