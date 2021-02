C’è Posta per Te, per la puntata Maria sceglie un look rosso fuoco. Ma a attirare l’attenzione è il bracciale, il costo? Da capogiro

Maria De Filippi, la reginetta della serata in tutti i sensi. Con l’appuntamento serale del sabato sera italiano, il people show C’è Posta per Te si è aggiudicato nuovamente il primo posto in classifica. Ma i riflettori non sono rimasti accesi solo sugli ospiti, Stefano De Martino e Renato Zero, ma anche e soprattutto sulla padrona di casa, che da diverso tempo ormai è diventata anche una vera icona di stile.

Un look che si addice a un animo elegante ma semplice quello sfoggiato in puntata da Maria De Filippi. Che la conduttrice abbia un debole per i completini formati da giacca e pantalone, ormai è una certezza, ma se agli abiti decisamente eleganti si abbina anche il giusto accessorio, ecco che si riesce a fare la differenza. Queen Mary spopola non solo per talento ma anche per stile. (Continua a leggere dopo la foto).















E non solo la scelta sembra cadere sul giusto accessorio di lusso, ma anche sui colori. Il guardaroba personale di Maria si spalanca a un variopinto universo di abbinamenti e colori. L’addio al classico total black cui siamo soliti vederla, da modo di accogliere anche le tonalità del rosso fragola, come quello sfoggiato in puntata. La conduttrice nel suo tailleur rosso fragola appare decisamente originale ma sofisticata. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non solo colori, anche colpi di luce grazie ai blazer ricoperti di glitter. Insomma, per il pubblico di C’è Posta per Te è stato davvero una sorpresa vedere Queen Mary indossare i il completino super elegante formato da pantaloni palazzo e giacca monopetto con dei dettagli colorati sul bavero. Da non sottovalutare anche un top con lo scollo a V in rosa e dei décolleté col tacco a spillo color nude. La differenza poi, tutta nell’accessorio super lusso. (Continua a leggere dopo le foto).









Ecco che tra i diverso primi piani e panoramiche, al polso della conduttrice ha spiccato senza dubbio il bracciale griffato della collezione Love Bracelet di Cartier, che ha rubato il cuore anche a Chiara Ferragni a Belén Rodriguez e a Wanda Nara. Splendido ed elegante in oro giallo con 4 diamanti non poteva che vantare un prezzo da capogiro. Curiose? Tenetevi forte perchè il suo valore è pari a ben 10.700 euro.

