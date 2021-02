“Mi devo operare”. Uomini e Donne, Pamela Barretta lo annuncia sui social. Cosa sta succedendo nella vita della dama

Pamela Barretta, l’annuncio nelle ultime ore. La dama del Trono over h voluto informare di un intervento chirurgico a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Il suo nome ha fatto accendere i riflettori su di lei non solo all’interno dello studio di Uomini e Donne ma anche sui social, dove intrattiene sempre un rapporto molto amichevole con i suoi numerosissimi follower.

Un appello ma anche una liberazione quella di Pamela Barretta, che così comunica ai fan: "Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male". Si tratta di un problema all'orecchio.















La dama del trono Over di Uomini e Donne ha svelato di aver subito violenza nel suo passato e la perforazione del timpano sarebbe la prova tangibile di una ferita non solo fisica: "Il mio orecchio è vittima di violenza". Pamela Barretta ha deciso dunque di superare i suoi timori, aiutata anche dalle rassicurazioni del medico. Anche nello studio di Maria De Filippi era stato fatto qualche accenno sulla situazione.















Nonostante una naturale predisposizione della Berretta a essere sempre molto schietta e sincera davanti alle telecamere, in merito a questo aspetto la dama aveva sempre preferito non scendere nei dettagli, ma evidentemente a decisione presa ha pensato bene di comunicarlo a tutti, anche con il presupposto di inviare un messaggio di sensibilizzazione a tutte le donne che la seguono.









E non ha omesso i dettagli. Pamela ha spiegato che il problema all’orecchio non le ha permesso sino ad ora di riposare bene la notte. E grazie alla rassicurazioni del medico ha appreso di non andare incontro a nessuno stravolgimento. Infatti molti altri specialisti, fa sapere la dama, le avevano detto che per l’intervento avrebbe dovuto tagliare i capelli. Fortunatamente nulla di tutto questo accadrà.

