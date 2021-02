“Visto che me lo chiedono in tanti ora parlo”. Francesco Bettuzzi, bomba su Elisabetta Gregoraci. La verità dell’ex viene a galla

Elisabetta Gregoraci, il gossip a ritmo sostenuto. Cosa succede nella vita personale dell’ex gieffina? Pare non si arrestino i pettegolezzi sul ritorno di fiamma con l’ex pilota di aerei oggi imprenditore, Francesco Bettuzzi. Una storia d’amore che ha già fatto molto discutere, iniziata nel 2017 e poi conclusa nel 2019 non senza diversi ripensamenti, o presunti tale. E oggi Francesco Bettuzzi torna a parlarne in prima persona.

Nel passato della showgirl un matrimonio con Flavio Briatore durato per ben dieci lunghi anni e un figlio, Nathan Falco. Poi nel 2017 Elisabetta Gregoraci incontra Francesco con il quale decide di intraprendere una relazione. I due raggiungono il capolinea nel 2019, ma anche all’interno della casa del Grande Fratello, l’ex gieffina è stata chiamata a commentare una foto che li ritraeva insieme: “Francesco ed io ci siamo lasciati che ancora ci amavamo, nel 2019”, ha confermato EliGreg. (Continua a leggere dopo la foto).















In verità i due si sono conosciuti nel 2014, a confermare tutto lo stesso Bettuzzi: “Siamo stati solo amici per molto tempo. Ci siamo dati il primo bacio nel settembre del 2017 e lei a dicembre si è separata legalmente. Elisabetta è stato il grande amore della mia vita. Si era pure parlato di mettere al mondo un figlio”. E nelle ultime ore l’ex pilota ha provato a fare chiarezza. In molti si chiedono quali siano i rapporti tra di loro. (Continua a leggere dopo la foto).















Una chiacchierata su Instagram con Maurizio Sorge e tanti dettagli in più svelati: ecco cosa ha detto Francesco Bettuzzi: “Visto che me lo chiedono in tantissimi tutti i giorni rispondo: siamo rimasti in buonissimi rapporti ma non ci frequentiamo, mettiamo una pietra tombale su questa storia”. Eppure stando alle parole dell’imprenditore la loro sembrava essere una storia molto importante. (Continua a leggere dopo le foto).









Non è la prima volta che dalla bocca di Bettuzzi sentiamo dire che per lei sembra aver fatto di tutto: “Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”, poi ha più vote sottolineato: “Elisabetta era frenata per ogni cosa, se non si è liberata per un grande amore come era il nostro, dubito che lo farà mai”.

