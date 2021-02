Un vero e proprio dramma quello di Orietta Berti, che a pochi giorni da Sanremo 2021, dove parteciperà in veste di concorrente, ha rilasciato un’intervista molto dolorosa. Ha parlato di uno dei momenti più brutti della sua vita, accaduto proprio nell’ultimo periodo. Le sue parole sono state concesse al settimanale ‘Intimità’ e tutti i suoi fan, quando hanno letto del suo sconvolgente racconto, saranno rimasti senza parole. Parole che hanno dunque colpito tutti nel profondo dell’animo.

Ricordiamo che l'artista è stata colpita dal coronavirus e non ha trascorso dei bellissimi momenti. Adesso però è finalmente in buone condizioni di salute, ma una persona a lei cara non ha invece superato del tutto la fase più grave della malattia. Prima di raccontarvi delle frasi proferite dalla donna, a proposito del Festival di Sanremo sarà accompagnata dal figlio Otis. Intonerà il brano 'Quando ti sei innamorato', una canzone che è ovviamente inedita come prevede il regolamento.















Orietta Berti ha svelato che suo marito Osvaldo Paterlini non è stato affatto bene. Non è riuscito a superare completamente indenne la malattia. Infatti ha riportato delle conseguenze fisiche: "Mi dispiace per Osvaldo, soprattutto perché col Covid lui ha perso sedici chili e ha perso anche un occhio. Gli ha tolto l'udito, che ora sta riacquistando, ma la vista non l'ha più recuperata anche se mette un collirio ogni mezz'ora. La sua vista, per carità, era già precaria prima del Covid".















Orietta Berti ha continuato: "Uno specialista ci ha spiegato che questo virus va a colpire le parti più deboli che hai. Meno male comunque che ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo, ormai abbiamo una certa età". Quindi, secondo quanto riferito dalla cantante, la salute dell'uomo era già abbastanza precaria, però il Covid-19 ha dato una brutta botta. Fortunatamente è comunque ancora in vita e piano piano stanno provando a riprendersi del tutto e affrontare serenamente i prossimi mesi.









Già qualche settimana fa Orietta Berti si era soffermata sul marito e sul Covid: “Ha sofferto di più lui, ha perso 16 chili. Abbiamo preferito farci curare a casa, febbre e una tosse tremenda. Sembrava non passare mai. Esco per lavoro, con tutte le precauzioni. Per il resto sto chiusa in casa, non vado a fare la spesa. Lui è stato fondamentale, mi ha fatto da commercialista, da manager e da autista”.

