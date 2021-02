Le voci su Antonella Elia sono sempre più numerose. Si è vociferato con forza in questi giorni che potrebbe essere esclusa dal ‘Grande Fratello Vip’, a partire dalla prossima edizione. Ormai questa continuerà con la sua presenza, ma le sue uscite infelici fatte in particolare nei confronti di Elisabetta Gregoraci e Samantha De Grenet pare abbiano fatto partorire una decisione drastica da parte di Mediaset. Ma non solo, perché anche Alfonso Signorini sarebbe rimasto insoddisfatto.

Ora però è arrivata un’altra notizia incredibile sull’opinionista del reality show. Non riguarda però la sua presenza nello studio della trasmissione di Canale 5, ma un aspetto molto privato. A rivelare tutto è stata la nota influencer Deianira Marzano, la quale ha svelato una news clamorosa con tanto di prove. Infatti, ha anche fatto vedere un’immagine che non lascia più dubbi. Staremo a vedere se Antonella Elia romperà il silenzio su questa vicenda o se proseguirà nel suo silenzio. (Continua dopo la foto)















Come detto, Deianira Marzano ha voluto rendere partecipi tutti i suoi follower di una notizia clamorosa riguardante l’aspetto strettamente personale di Antonella Elia. Infatti, è stata paparazzata mentre era in compagnia di un uomo. Sì, ma non uno qualunque. In tanti hanno stentato a crederci quando hanno visto quella immagine, ma la situazione sembra decisamente chiara. L’opinionista del ‘GF Vip’ sta nascondendo un segreto? Tutto è possibile, molto presto se ne saprà di più. (Continua dopo la foto)















Antonella Elia è stata infatti beccata con Pietro Delle Piane, colui che dovrebbe essere il suo ex compagno. Invece pare che non abbiano chiuso del tutto i loro rapporti, visto che sono stati osservati mentre passeggiano insieme. La Marzano ha commentato così l’istantanea: “Antonella Elia col suo ex come diceva ma non si erano lasciati… (Foto di stamane). Ebbene sì, sembra proprio che abbia ripreso a vedersi con lui. Chissà se non ritornerà anche l’amore e torneranno insieme. (Continua dopo la foto)









Stando a quanto riferito nelle scorse ore, l’opinionista non sarà riconfermata nella prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Dovrà quindi per contratto proseguire fino alla fine della trasmissione, ma poi le strade si divideranno in maniera definitiva. A quanto sembra la produzione del reality show non ha gradito per niente le affermazioni di Antonella Elia. Anche ‘TvBlog’ ha confermato la notizia.

