“Il vaccino? Ecco come ci sono riuscita”. Elisabetta Canalis, 42 anni, lo ha già fatto. Spiega tutto, spegnendo le polemiche

Elisabetta Canalis, l’immagine della felicità. L’ex velina amatissima da tutti annuncia finalmente il suo ritorno in Italia. L’emergenza sanitaria ancora in corso non ha permesso alla Canalis di poter riabbracciare i genitori, obbligandola a rimanere in Usa. Ma con la seconda dose del vaccino somministrata, il sogno di fare ritorno dai propri cari si è realizzato e ne parla così.

Skyler adesso potrà riabbracciare i nonni. Elisabetta Canalis dopo mesi di strepitante attesa può finalmente godere dell’affetto di mamma e papà. Infatti la settimana scorsa ha ricevuto la seconda dose di vaccino Moderna in California; un momento a cui ha fatto seguito un racconto dettagliatissimo per spegnere le polemiche: “Parlo per lo stato della California. Mi sono dovuta vaccinare in quanto il mio ufficio (che in realtà è una palestra) si trova nello stesso piano di 2 ambulatori (uno radiologico e l’altro di riabilitazione) inclusi in una struttura al 95% medica dove si ricevono pazienti”. (Continua a leggere dopo la foto).















“La legge prevede che tutti noi ci vacciniamo in quanto a contatto con chi visita la struttura per ragioni mediche (…) Abbiamo uno studio di Pilates che funziona e che ha dovuto vaccinare front desk e personale. Non medici quindi ma ‘comuni mortali’ che lavorano nello stesso piano in cui sono presenti pazienti. Essendoci possibilità di contatto ravvicinato con loro è possibile vaccinarsi”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi continua a entrare nello specifico: “Sono stata male per circa 48 ore con dolori articolari piuttosto fastidiosi. Questo dopo la seconda dose. Ma lo rifarei 100 altre volte”. Solo ai vaccinati, dunque, viene rilasciato il passaporto sanitario che permette lo spostamento autorizzato: “Ho dovuto fare il tampone 48 ore prima di partire per l’Italia”. E aggiunge: “Non farò la quarantena (il tampone fatto a Fiumicino è negativo)”. (Continua a leggere dopo le foto).









Non resta che attendere che anche il marito Brian Perri li raggiunga per festeggiare insieme. La famiglia vive ormai da diverso tempo negli Stati Uniti, ma Elisabetta Canalis è sempre stata solita tornare spesso in Italia. Un rapporto speciale in particolar modo con la madre, che per un anno ha potuto vivere solo a distanza, ma che adesso finalmente, ha potuto riabbracciare più forte che mai.

“Ho perso un bambino”. Belen Rodriguez choc, la triste confessione spiazza tutti