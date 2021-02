La notizia circolava da settimane, poi è arrivata la conferma. Belen Rodriguez è incinta. Dopo Santiago, (avuto durante la relazione con Stefano De Martino) aspetta una figlia dal fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha confermato la seconda gravidanza direttamente dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La gravidanza è arrivata in tempi record, ma Belen Rodriguez aveva anche spiegato che è stata voluta da tutti e due.

“Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”. Belen sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo durante la puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio. E giungono le prime anticipazioni dell’intervista. (Continua dopo la foto)















“Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, dice a Silvia Toffanin la mamma di Santiago; per il compagno, invece, di professione hairstylist, si tratta del primo figlio. La coppia ha già scelto un nome molto originale per la bambina. “Si chiamerà Luna Marie”, racconta la modella argentina, smentendo così i rumors che volevano i futuri genitori intenzionati a chiamare la piccola Tabita o Celeste. (Continua dopo la foto)















Durante l’intervista c’è stato spazio anche per una confessione da parte di Belen Rodruguez: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”. E prosegue: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. (Continua dopo la foto)









Dopo la paura e la grande tristezza, è arrivato nuovamente il momento dei sorrisi e della felicità per Belen Rodriguez. Questa gravidanza arriva oggi a coronamento di una favola d’amore che somiglia tanto a un colpo di fulmine. La showgirl argentina e Antonino si sono incontrati per la prima volta quest’estate: lei aveva bisogno di un parrucchiere dal momento che il suo era in ferie. E da quel momento i due non si sono più separati: 25 anni lui, 36 lei, la differenza d’età non sembra pesare, anzi. “Avevo smesso di credere nell’amore – dice Belen oggi – Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

“L’ha fatto sul serio”: cambio look estremo. Ma in versione pink il cantante fa strage di cuori