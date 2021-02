“Tanti auguri sister!”. Compleanno social e ‘vintage’: la foto della conduttrice da bambina è uno spettacolo. Chi la riconosce?

Ilary Blasi, la foto con la sorella fa il giro del web alla velocità della luce. La moglie dell’ex capitano giallorosso vanta un numero di follower niente male e nelle ultime ore non poteva che fare regalo più gradito. Ben un milione e 600 mila follower ha modo di scoprire ogni giorno sempre nuovi dettagli sulla vita di una delle conduttrice più amate di sempre. Lo scatto di famiglia ruba il cuore.

La foto è stata condivisa tra le stories di Instagram. La conduttrice ha pensato bene di fare gli auguri alla sorella Silvia in un modo senza dubbio originale oltre che tenerissimo: “Tanti auguri sister, ti voglio tanto bene”. La foto è l’immagine di una sorgente inesauribile di amore. Ma nello specifico chi è Silvia? Lei la più maggiore tra le sorelle Blasi. L’ultima arrivata i famiglia è Melory. (Continua a leggere dopo la foto).















Le tre sorelle sono sempre state unite e bellissime. Nello scatto, l’immagine di Silvia viene indicata da una freccetta mentre la piccola Ilary appare sorridente in primo piano. Impossibile non restare colpiti dalla loro somiglianza notare che in molti non hanno fato altro che sottolineare. Entrambe le sorelle di Ilary, Silvia e Melory Blasi, sono distanti dal mondo della televisione, ma si apprende che la maggiore è mamma di due figlie, Stella, nata il 20 gennaio del 2012, e Nicole, nata il 6 marzo del 2015. Entrambe sono nate dalla relazione con Ivan. (Continua a leggere dopo la foto).















Silvia Blasi e Ivan sono convolati a nozze il 29 luglio del 2019, giorno in cui l’intera famiglia Blasi e la famiglia dello sposo si sono riunite. A postare foto dell’evento non è stata solo Silvia Blasi, ma anche le sue due sorelle. In particolare, Ilary Blasi era presente con suo marito Francesco Totti e i suoi figli e indossava uno stupendo due pezzi giallo, top e pantaloni.(Continua a leggere dopo le foto).









Cascata di cuori e di commenti per loro inizia ad accompagnare il ritorno di Ilary anche sul piccolo schermo. Tutto pronto o quasi per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, che partirà su Canale 5 l’11 febbraio, che vedrà alla guida del timone proprio la super bionda e simpaticissima Ilary, affiancata dalla presenza di opinionisti accuratamente scelti. In primo piano il nome di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, ma si rimane in attesa che anche il terzo nome venga finalmente allo scoperto.

