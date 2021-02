“Un’altra Belen Rodriguez!”. Clamoroso cambio look, la ‘trasformazione’ dopo l’annuncio della gravidanza

La conferma è arrivata un paio di settimane fa con un’intervista in esclusiva del settimanale Chi. Belen Rodriguez, già mamma di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, è incinta del fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. La notizia girava da qualche settimana, ma la showgirl argentina ha confermato la seconda gravidanza dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

"Sono entrata nel quinto mese di gravidanza", ha detto raggiante. "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando l'ho visto, ho pensato: 'Che bel ragazzo'. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine – aveva detto Belen -. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "stronzi" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all'inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo "gentile"".















"Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta", aveva confessato a Chi. La gravidanza è arrivata in tempi record, ma Belen Rodriguez aveva anche spiegato che è stata voluta da tutti e due: "Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità".















In queste ore la showgirl argentina ha pubblicato la prima foto che la ritrae con un bel pancino in mostra con l'emoticon di un pulcino e due cuori bianchi. 2baby boom", ha scritto Belen Rodriguez a corredo dello scatto in cui posa con un top striminzito glitterato e gli slip neri. "Ah ma allora si vede il pancino…" e "Che meraviglia", e ancora like a non finire. E poi c'è anche chi si spinge più in là: "Avevi una luce diversa con Stefano…".









La showgirl e imprenditrice ha anche deciso di cambiare il suo look e, ovviamente, si è affidata alle sapienti mani del fidanzato Antonino Spinalbese, che fino a pochi mesi fa lavorava in uno dei saloni più rinomati di Milano. “Quando tua sorella fa tendenza” ha scritto taggando la sorella Cecilia, che lo scorso mese ha deciso di darci un taglio e ravvivare il look con una frangetta sbarazzina.

