Fan commossi per il post pubblicato in queste ore da Eleonora Daniele, la bravissima e bellissima conduttrice televisiva di ‘Storie Italiane’. Sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio veramente emozionante, che ha toccato uno dei momenti più drammatici della sua vita. Impossibile dimenticare un dolore così forte, che non passa nonostante i giorni trascorrano inesorabilmente. Immediatamente i follower della presentatrice Rai le hanno manifestato grandissima vicinanza.

Ha anche mostrato un’immagine della persona a cui faceva riferimento, emozionando ancora di più il popolo della rete. Non è la prima volta che si sofferma su questo tristissimo argomento, infatti tempo fa decise di confidarsi per la prima volta con l’amica e collega Mara Venier, durante un’ospitata a ‘Domenica In’. Stavolta, in una giornata sicuramente impossibile da dimenticare, Eleonora Daniele ha nuovamente parlato di questa vicenda che le ha provocato e le provoca un dolore lancinante. (Continua dopo la foto)















Sei anni fa Eleonora Daniele ha dovuto dire addio al suo amato fratello, morto improvvisamente. Questo il ricordo della donna, la quale ha postato una foto del parente da bambino: “Sei anni che te ne sei andato. Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita. #Luigi”. Immediati i commenti dei fan: “Come ti capisco Eleonora, io l’ho perso da pochi giorni”, “Una grande sofferenza”, “Lui è sempre con te e ti protegge”. (Continua dopo la foto)















Altri follower hanno aggiunto: “Ti capisco perfettamente”, “Amore, lui ti guarda da lassù e ti proteggerà sempre da lassù”. Sono stati dunque innumerevoli i messaggi di conforto e di affetto dei sostenitori di Eleonora Daniele. Sicuramente, quando avrà letto tutti quei post carichi di amore, le sarà uscito sul suo volto un accenno di sorriso, nonostante sia davvero complicato ridere in una giornata così tenebrosa, che le ricorda uno dei momenti che le hanno segnato per sempre la vita. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Recentemente, in diretta televisiva, si era materializzato uno scontro tra la Daniele ed Alba Parietti. Parlando di un omicidio, Alba Parietti, ospite di Eleonora Daniele, si riteneva privilegiata perché vive in un posto in cui le forze dell’ordine potrebbero soccorrerla velocemente. “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima”, aveva spiegato la Parietti. A questo punto Eleonora Daniele si era dissociata.

“Ha detto no”. Sanremo 2021, brutto colpo per Amadeus. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno