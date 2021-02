L’annuncio della dolce attesa nel primo giorno del 2021 e ora il sesso del bebè. Il primo per la bella showgirl e volto della tv che aveva inaugurato il nuovo anno sorprendendo tutti con il pancino in bella vista. “Ti aspettiamo amore, buon 2021”. Con il messaggio, anche una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno davanti all’albero di Natale mentre accarezza il pancione appena accennato.

Ora, un mese e mezzo dopo questo lieto annuncio, la conferma: aspetta una bambina. Quarant’anni compiuti, è al settimo mese di gravidanza. Non vede l’ora di stringere tra le braccia la sua bimba e nel frattempo si gode la sua dolce attesa accanto all’adorato compagno, Gabriele Schembari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall’estate 2019. (Continua dopo la foto)















Alessia Ventura, che in passato è stata a lungo legata a Filippo Inzaghi, ha svelato il sesso del suo primo figlio tra le risposte ai commenti dei suoi adorati follower. Ha condiviso su Instagram due tenere foto in cui è insieme all’uomo che ama. In una c’è il pancione in primo piano, nell’altra i due sono sul divano di casa, con il futuro papà che la tiene stretta a sé, dolcemente avvinghiato a lei. (Continua dopo la foto)















Il post ha fatto subito il pieno di like e di commenti e Alessia Ventura, nel rispondere alle domande dei fan, ha svelato che il fiocco della cicogna è rosa. Un’amica le scrive: “Manca poco?”. E lei risponde: “Più di due mesi”. “Sarà bellissima come te”, replica ancora l’intima della Ventura. Biagio, legato pure lui alla bella modella e conduttrice tv, sottolinea: “La mia nipotina”. E Alessia: “Zio Biagio preparati”. (Continua dopo foto e post)









Se Alessia, che è anche la cugina di Luca Argentero, è molto conosciuta, con una lunga carriera in tv alle spalle (la ricordiamo a ‘Passaparola’, ‘La talpa’, ‘I raccomandati’, ‘Controcampo’ e più di recente ‘Mezzogiorno in Famiglia’) lui è un uomo estremamente riservato, tanto che ha reso privato anche il suo profilo Instagram. Di lui si sa molto poco ma sembra sia un ex portiere di origini ragusane che attualmente gestisce un servizio di noleggio auto.

