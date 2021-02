Ormai stanno sempre insieme, non si staccano un momento. Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è scoppiata la passione. Dopo tante settimane di sguardi complici e mezze parole sussurrate, i due hanno deciso di dirsi la verità l’uno con l’altra scoprendo che c’è qualcosa di importante che va al di là della semplice amicizia. Dopo la puntata di lunedì i due hanno dormito insieme e si sono baciati in modo appassionato. Un gesto che sancisce di fatto l’inizio della relazione tra il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana.

Durante la diretta la ragazza è venuta a conoscenza del fatto che il suo attuale fidanzato, Giuliano Condorelli, ha diffidato lei e il programma a non parlare più di lui. Il ragazzo non ha parte del mondo dello spettacolo e non ha gradito quanto sta accadendo nella casa di Cinecittà. Ha quindi deciso di passare alle vie legali (oltre ad aver chiuso il suo account Instagram). "Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto", ha rivelato Alfonso Signorini.















Si è trattato di un segnale molto forte che – sostanzialmente ha messo la parola fine ad un rapporto già in crisi e che ha definitivamente spinto Rosalinda tra le braccia di Zenga junior. Lo scorso sabato Andrea ha deciso di rompere gli indugi e si è dichiarato a Rosalinda: "È inutile negare che quando gli altri scherzavano su noi a me faceva piacere, è nato tutto per un gioco, ma non posso negare le cose che sento e che penso di te. È difficile per me tenersele dentro certe cose".















"Fosse stato per me – ha continuato Andrea Zenga – a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono".









Ad esprimersi sulla coppia composta da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è stato Nicolò, il fratello di Andrea, che è intervenuto via streaming al GF Vip Party: “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

