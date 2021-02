Davide Donadei ha fatto la sua scelta. A Uomini e Donne il tronista ha deciso di uscire dallo studio insieme a Chiara Rabbi, lasciando in lacrime l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi.

Davide Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.

Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”. Con queste parole Davide Donadei comunica a Chiara la sua scelta a Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)















Dopo la scelta Davide Donadei e Chiara Rabbi non si sono staccato un attimo. Lei vive vicino Roma e in questo modo lui ha potuto conoscere la sua famiglia. Il tronista è di origini leccesi e non poteva raggiungere la Puglia a causa delle restrizioni Covid. Ora anche questo impedimento è stato superato e Davide è tornato a casa facendo conoscere ai suoi amici e alla sua famiglia Chiara Rabbi. Nelle storie su Instagram i due si sono mostrati in viaggio e hanno chiesto ai fan di fare loro compagnia con delle domande. E Davide ha anche documentato la serata con dei video brevi ma che hanno svelato la sorpresa organizzata dalla sua famiglia per loro due. (Continua dopo la foto)















L’accoglienza è stata tenera e dolce: è stata organizzata una festa in una sala alla quale erano presenti amici e parenti di Davide tutti con la mascherina. Dalle Instagram Stories si vede un tavolo con una enorme torta a forma di cuore e la foto della scelta in studio e uno scatto in cui i due si baciano con la mascherina. Nella sala c’erano tanti palloncini rossi, il colore dell’amore, e a ogni palloncino c’era appesa una foto di Davide e Chiara nel loro percorso a Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)









E ancora: si vede una signora che prende sotto braccio Chiara Rabbi e guarda insieme a lei tutti gli scatti appesi ai palloncini. Insomma una accoglienza bella e romantica e in questo modo sono state respinte tutte quelle accuse nei confronti di Davide Donadei di non essere felice insieme alla sua scelta.

