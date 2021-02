Lei è la figlia di un super vip, tra i volti più noti della politica italiana e renderà suo padre felicissimo. Infatti, è incinta e molto presto darà alla luce due bebè. Ad annunciarlo è stata la stessa donna in un’intervista rilasciata al magazine ‘Oggi’, nella quale ha anche raccontato l’umore del futuro nonno, che pare proprio sia al settimo cielo. L’articolo integrale sarà in edicola nel numero di giovedì 18 febbraio, ma sono già uscite alcune succulenti anticipazioni su come ha reagito il personaggio famoso.

Sul profilo Instagram della quasi mamma sono state pubblicate alcune immagini che la ritraggono con un magnifico pancione. Quindi, aveva già anticipato la notizia ai suoi follower, ma adesso è scesa nei dettagli spiegando tutto anche alla stampa. Le parole utilizzate dalla donna, che ha 40 anni, sono state ricolme di affetto ed ha fatto uscir fuori un lato del carattere del padre che sicuramente in pochi probabilmente conoscevano. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Si tratta di Valentina Scarnecchia, la figlia acquisita del garante del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. A proposito del fondatore del movimento, la donna ha affermato in riferimento allo stato d’animo dell’uomo: “Lui è contentissimo, come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate”. Infatti, è in dolce attesa di ben due gemelle, che faranno comunque impazzire di gioia Beppe Grillo. (Continua dopo la foto)















Poi Valentina ha anche raccontato com’è Beppe Grillo in veste di genitore: “Tutti mi chiedono che padre sia. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre ed una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie televisive che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”. Scarnecchia è figlia dell’ex calciatore Roberto e di Parvin Tadjik. Quest’ultima si è unita in matrimonio con il politico quando la figlia era piccola. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Scarnecchia (@valentinascarnecchia)

La mamma di Valentina Scarnecchia è di origini iraniane e suo nonno era un grande esperto di kebab. La nonna dalla parte del padre biologico era invece natia dell’Emilia-Romagna. Lei è una grandissima chef, infatti ha condotto diversi programmi televisivi inerenti il mondo culinario. Sui social network è molto popolare e adesso avrà l’occasione di diventare anche mamma.

