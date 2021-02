Dopo tanti anni e soprattutto due nuove vite sentimentali, si è tornati a parlare della fine del matrimonio di Andrea Roncato e Stefania Orlando. I due si erano conosciuti intorno al ’93, ma hanno aspettato quattro anni prima di convolare a nozze. Che sono durate appena un paio d’anni, poi la rottura. Ma recentemente, mentre lei era e è ancora al GF Vip, lui è tornato a rivangare il passato. Lo ha fatto nei salotti televisivi di Barbara D’Urso e anche sui social.

L’attore, ricostruisce Novella 2000, sostiene che l’ex moglie lo abbia tradito. Nessun nome, ma è proprio la rivista diretta da Roberto Alessi a svelare chi potrebbe esserci stato dietro la fine della loro relazione. Sui giornali inizialmente Roncato aveva detto di essere stato lasciato dalla Orlando “con un messaggio e una telefonata”. Ma a Domenica Live è stato più dettagliato. (Continua dopo la foto)















“Due anni son durate le nozze, poi ha preso e se n’è andata – ha spiegato Roncato – Mi ha lasciato lei. Dice per dei problemi? Certo che c’erano problemi, perché aveva un altro, quindi era un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro, non c’è niente di male. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno”. (Continua dopo la foto)















Lo stesso Roncato ha fatto anche un mea culpa in tv: “È vero che non sono stato un bravo marito. Questo l’avrà spinta a fare quello che ha fatto. Diciamo che è andata a vivere con un altro. Ma aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, mi prendo la responsabilità”. Ma come detto, nessun nome di questo “altro” è uscito dalla sua bocca ma ora lo fa Novella nel nuovo numero in edicola. (Continua dopo le foto)









Andrea Roncato lancia la bomba sulla ex Stefania Orlando, lei aveva un altro quando erano ancora sposati? Voi che ne pensate? #noneladurso #GFVip 🔥 pic.twitter.com/aaOPfoWxWM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021



Sarebbe Paolo Macedonio, attore e doppiatore agrigentino classe ’73, “l’altro” di cui parla Andrea Roncato. Lui e Stefania Orlando hanno effettivamente avuto una storia sul finire degli anni Novanta. Si sapeva che si erano messi insieme dopo essersi conosciuti ai Fatti Vostri e solo al termine del matrimonio di lei. “Invece salta fuori che Macedonio potrebbe essere proprio colui per il quale Stefania Orlando decise di troncare con Roncato”, si legge ancora sul settimanale.

“Sapete cosa dovete fare con Stefania Orlando…”. GF Vip, Tommaso Zorzi si è scoperto. Ma lei non sa niente