“Un uomo c’è”. Barbara D’Urso: il gossip è straordinario. La confessione del collaboratore: “Li ho visti insieme…”

Si torna a parlare del cuore di Barbara D’Urso. Non è la prima volta che nel mondo del gossip si mormora di una love story per la conduttrice. Stavolta però le voci sembrano essere più insistenti del solito. E dopo lo scoop lanciato da Parpiglia, oggi un altro giornalista si è sbilanciato e ha confermato che Barbara D’Urso è fidanzata. O che almeno ci sia una frequentazione in corso nella sua vita sentimentale. Roberto Alessi ha deciso di esporsi sul suo Novella 2000 e raccontare di aver anche incontrato l’uomo misterioso, ma non ha potuto lanciare lo scoop per un motivo ben preciso.

Per chi non lo sapesse, non molto tempo fa Alessi aveva confessato che beccare Barbara in dolce compagnia è uno dei suoi crucci più grandi. Un cruccio che non è ancora svanito, perché non ci è ancora riuscito. La D’Urso è estremamente riservata, tende a non rendere pubblico il suo privato e a non tradire l’immagine di donna indipendente e realizzata che il pubblico ha di lei. Sta riuscendo fino a oggi a non farsi beccare in compagnia di un fidanzato, nonostante la moltitudine di paparazzi che assediano il portone di casa sua. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche lei lo aveva dichiarato sin da subito: “Non c’è nessun uomo da paparazzare”. Eppure oggi Roberto Alessi ha detto che non molto tempo fa ha incontrato Barbara D’Urso insieme a un uomo che potrebbe essere proprio il suo fidanzato. L’occasione però gli ha impedito di scattare foto o fare gossip. (Continua a leggere dopo la foto)























L’esperto di gossip ha incontrato Barbara e quello che potrebbe essere il suo nuovo amore casualmente e in forma privata. Era insieme a un’amica che hanno in comune e di certo non avrebbe potuto sfruttare un incontro privato per fare gossip. “Mica potevo tradire la fiducia”, ha precisato nel suo approfondimento. (Continua a leggere dopo la foto)



Per questo Alessi, che è spesso ospite nei programmi di Barbara e non nasconde il desiderio di fotografarla in dolce compagnia, è certo che un uomo c’è. E anzi ha invitato i paparazzi a non demordere: “Non mollate il colpo. Prima o poi uscirà allo scoperto”. La caccia al misterioso fidanzato della D’Urso prosegue, quindi.

Ti potrebbe anche interessare: Ucciso a coltellate un 17enne in una rissa tra giovanissimi. C’è un fermo