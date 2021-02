A fine anni si è interessata al mondo della moda e il brand di cosmetici “Glossier” l’ha scelta come testimonial; ha quindi posato per la prima volta come modella e pare che già molte agenzie di moda siano interessate a lei. Stiamo parlando di Eve Jobs, classe 1988, studentessa di Stanford, l’università in cui il padre andò nel 1990 per una conferenza e si innamorò di mamma Lauren.

Eve si è trovata sotto i riflettori dopo la morte del padre nel 2011, Steve Jobs, imprenditore, informatico e inventore statunitense, cofondatore di Apple Inc., amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute. Nata nel 1998, Eve è la più piccola di quattro fratelli a cui è molto legata. Bellissima, tanto che lo scorso dicembre è stata testimonial per una marca di make up, da mamma Laurene Powell, ha ereditato i lunghi capelli biondi, il sorriso dolce e la compostezza.















Laurene Powell Jobs è considerata tra le persone più ricche del mondo. A oggi, secondo gli ultimi dati di Forbes, il patrimonio netto della famiglia Jobs ammonta a 21,5 miliardi di dollari, ma pare che Eve abbia vissuto una vita normalissima. La piccola di casa Jobs frequenta la Standford University dove studia "Science Technology and Society" e dove ha studiato anche il papà; ha una forte passione per i cavalli e infatti studia equitazione fin da quando aveva sei anni.















In passato ha anche partecipato ad alcune gare importanti ottenendo delle buone posizioni nel Grand Prix Classic e al Longines Masters di Parigi. Nel 2019 ha vinto anche la medaglia di bronzo nei Giochi panamericani partecipando al gioco a squadre. "Andare a cavallo ti aiuta a rimanere umile. L'equitazione mi ha insegnato indipendenza, dedizione e perseveranza", aveva detto Eve in un'intervista rilasciata al sito dell'Upper Echelon Academy.









La giovane Jobs coltivata questa passione insieme all’amica Jennifer Gates, figlia del fondatore di Microsoft, che proprio in queste ore ha postato una foto scattata dopo aver fatto il vaccino anti covid: “Mi sono vaccinata contro il Covid”, ha scritto prendendosi poi gioco dei negazionisti: “Purtroppo il vaccino non ha impiantato il mio geniale padre nel mio cervello – se solo l’mRNA avesse questo potere!”.



