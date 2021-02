Una notizia meravigliosa per il vip, a pochi mesi dal matrimonio con la sua fidanzata che tanto aveva fatto emozionare i loro fan. Soltanto lo scorso 7 ottobre erano convolati a nozze nella città di Milano. La decisione di salire all’altare era stata presa dopo ben nove anni di fidanzamento. Quasi un decennio dunque trascorso fiano a fianco, senza che mai il loro rapporto si fosse incrinato. Adesso il ben informato magazine ‘Chi’ ha saputo in esclusiva che la coppia aspetta un bebè.

Tutte le informazioni più dettagliate saranno riportate nel numero che uscirà nelle edicole italiane nella giornata di mercoledì 17 febbraio. La loro relazione era iniziata dopo che si erano conosciuti per la prima volta in assoluto durante una serata, trascorsa insieme ad alcuni amici, in un locale situato nel capoluogo lombardo. Da lì in poi non si sono mai lasciati nemmeno per un attimo, fino a giungere alle nozze e adesso ad un ulteriore coronamento di un vero e proprio sogno. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando di Luigi Berlusconi, figlio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, e della sua dolce metà Federica Fumagalli, che dunque è incinta. Nonostante la loro riservatezza sia assoluta, il magazine di gossip è riuscito a scoprire questa notizia grandiosa. Ricordiamo che Luigi lavora nel mondo della finanza ed è anche presidente della ‘Italiana Quattordicesima’, ovvero la holding che gestisce il patrimonio familiare. Lei lavora con la ‘MB Projects’, che si occupa di comunicazione e pubbliche relazioni. (Continua dopo la foto)















Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli diventeranno molto presto genitori. Secondo quanto scritto da ‘Chi’, la giovane sarebbe in dolce attesa da quattro mesi. Quindi, mancano appena cinque mesi al grandissimo evento, che permetterà di far diventare nuovamente nonno Silvio Berlusconi. Un momento dunque da incorniciare per la coppia, che sta per allargare la famiglia. Adesso tutti cercheranno di avere altre informazioni, in particolare il sesso del bebè e il nome da dargli. (Continua dopo la foto)









Qualche tempo fa il settimanale ‘Oggi’ aveva sganciato un gossip bomba su Luigi Berlusconi. Sembra infatti che Luigi Berlusconi non abbia del tutto chiuso i rapporti con la sua precedente ex fidanzata. A lanciare l’indiscrezione è il noto settimanale Oggi che sarebbe stato pizzicato più volte con la sua vecchia fiamma Ginevra Rossini. E non si sa se Federica lo sapesse o no.

