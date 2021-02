L’attrice Serena Rossi ha tenuto compagnia e ha fatto emozionare milioni di telespettatori, oltre 6 per la precisione nella serata del 14 febbraio, grazie alla sua magistrale interpretazione di Mina Settembre. Per ben sei settimane la fiction è andata in onda su Rai 1, collezionando dei risultati davvero stellari. Nonostante abbia ancora 35 anni, si è già affermata notevolmente nel mondo della televisione. Recentemente ha voluto mostrare due delle figure più importanti della sua vita.

Infatti, praticamente nessuno aveva mai visto i suoi genitori e lei ha voluto mostrarli per la prima volta in assoluto. Ha scelto per la precisione il suo profilo Instagram e in particolare ha dato vita ad una story molto interessante. Mamma e papà erano tra l'altro proprio sul set di 'Mina Settembre', a testimonianza del fatto che la supportano in ogni momento della sua vita privata e professionale. Si era trattato più nello specifico di una vera e propria sorpresa da parte dei genitori.















Serena Rossi è molto riservata sugli aspetti personali, infatti della vita intima dell'attrice napoletana si sa ben poco. Ma, quasi come eccezione, ha voluto far conoscere a tutti i suoi fan i tenerissimi genitori. I sostenitori della donna si sono immediatamente accorti di una cosa: lei ha alcune somiglianze sia dalla mamma che dal papà. Il quadretto di famiglia è meraviglioso e quando i follower della Rossi hanno guardato attentamente l'immagine si sono davvero commossi.















Nata nel 1985 a Napoli, Serena Rossi ha iniziato una relazione sentimentale con il collega Davide Devenuto nel 2008. Lo ha conosciuto per la prima volta sul set di 'Un posto al sole' e non si sono mai più lasciati. Inoltre, nel 2016 hanno anche avuto un figlio. Per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, gli ultimi due film nei quali ha recitato sono del 2021 e si intitolano è 'La tristezza ha il sogno leggero' e 'Diabolik'. In tv, prima di 'Mina Settembre', era stata protagonista in 'Io sono Mia'.









Grandi notizie in relazione agli ascolti tv di domenica 14 febbraio: l’ultima puntata di Mina Settembre ha trionfato sui diretti competitor. La fiction di Rai 1 con Serena Rossi ha conquistato più di sei milioni e mezzo di telespettatori. Lo share è stato del 26,4% di share, con picchi oltre del 30%. Nel dettaglio, l’undicesimo episodio è stato seguito da 6.680.000 telespettatori (24,70%), mentre l’ultimo ha registrato 6.426.000 spettatori (28,11%).

