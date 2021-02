E si continua a parlare di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Questa volta, però, perché solo ora, a distanza di mesi, il suo presunto fidanzato segreto ha deciso di parlare. I fan del reality ricorderanno sicuramente quell’aereo misterioso che nelle prime settimane era volato sulla Casa. Recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Si è presto scoperto che la frase fa parte di un testo musicale di Mr.Rain che parla della fine di un rapporto, di due amanti che si perdono e cercano di ritrovare se stessi. Il gossip di una loro relazione segreta era subito finira sui giornali anche se Elisabetta Gregoraci aveva presto smentito la presunta storia d’amore con il rapper ventottenne, sostenendo di averlo conosciuto durante la conduzione del suo programma musicale estivo su Rai 1. (Continua dopo la foto)















Il rumor è esploso a ottobre scorso e anche Novella 2000 scriveva: “Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con Mr Rain a Battiti Live. Altro che Pretelli, la Gregoraci e il trapper Mr.Rain. È lui che scrive ‘sei l’epicentro del mio terremoto’, frase apparsa in cielo sulla scia di un aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello Vip. Quella è la frase di una canzone di Mr. Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi”. (Continua dopo la foto)















Ovvero “il cantautore rapper che scrive canzoni dai testi più che avvincenti, e che Elisabetta ha conosciuto quando ha condotto Battiti Live, la fortunata rassegna musicale di Radio Norba, una delle più importanti radio italiane, che ha sede a Conversano”, scriveva sempre la rivista. Ebbene ora, dopo mesi, Mr. Rain ha deciso di rompere il silenzio. “Tutti hanno pensato a una tua dedica, come sono andate le cose?“, ha chiesto il giornalista de Il Fatto Quotidiano al rapper. (Continua dopo le foto)











“Ricordo che ero in studio – la risposta del rapper -, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”. E ancora: “Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.

