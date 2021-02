“Ha detto sì”: fiori d’arancio dopo UeD. La proposta di matrimonio nel giorno degli innamorati

La notizia dei fiori d’arancio era nell’aria, ma ora c’è la conferma. E l’anello. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si sposa: “Lei ha detto sì”, scrive nella didascalia del post che mostra il fatidico momento della proposta di nozze, rigorosamente in ginocchio, davanti al mare.

L’annuncio a sorpresa era arrivato qualche settimana fa, durante un’intervista in diretta Instagram per Fralof, dove i due futuri sposini hanno rivelato essere vicini al matrimonio e di aver preso questa decisione dopo aver capito di non riuscire più a star separati. Lui, che era molto emozionato, ha anche svelato la data: “Abbiamo fissato anche la data, il 28 giugno, perché il 28 giugno ci siamo conosciuti e il 28 giugno ci vogliamo sposare”, le parole dell’ex cavaliere. (Continua dopo la foto)















Non solo. I due avevano raccontato a Fralof anche i dettagli delle nozze, che a quanto pare verranno celebrate a Napoli, dove ci sono tutti gli amici più intimi della coppia. Poco fa, poi, il tutto è diventato ufficiale: Enzo Capo ha chiesto la mano di Lucrezia Massimo nel giorno di San Valentino e condiviso il video sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















L’ex cavaliere di UeD, che per mesi ha fatto parlare di sé per la relazione poi finita male con Pamela Barretta, è pronto al grande passo con la sua nuova fidanzata Lucrezia, una bellissima donna che in passato pare abbia già avuto una storia con lui. Convivono dal 6 novembre scorso e ora, alla presenza di un’altra conoscenza del pubblico di Maria De Filippi, è arrivata la proposta di matrimonio. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Capo (@enzocapoluxury)



La proposta, come dicevamo, è arrivata nel giorno di San Valentino. Enzo Capo ha organizzato il tutto nei minimi dettagli. Ovviamente nella sua amata città, Napoli, con lo sfondo del Vesuvio e del mare. Si è inginocchiato davanti a Lucrezia alla presenza delle figlie di lei, parenti e amici. E anche un ex collega, Armando Incarnato, che ha poi ringraziato tra le Storie “per essere stato presente in questo importante momento della mia vita”.

Pancione enorme, ottavo mese. Dopo il GF è scomparsa. Eccola oggi con marito e primo figlio in arrivo