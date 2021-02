Un fiocco azzurro! La cantante è mamma per la prima volta e lo annuncia al mondo intero con una serie di fotografie dolcissime del nuovo arrivato in famiglia di cui svela anche il nome. Il parto, inizialmente previsto nel giorno della festa degli innamorati, è arrivato qualche giorno prima ma la lieta notizia è stata data nel weekend.

"La data della nascita di questo dolcissimo bambino era fissata per oggi, giorno di San Valentino. Tuttavia il nostro primo incontro è stato lunedì 8 febbraio. Siamo INNAMORATI. Grazie Daryl per il miglior regalo di San Valentino di sempre! Benvenuto al mondo Riley". E così Meghan Trainor, 26 anni, e il marito, protagonista di Spy Kids, Daryl Sabara sono diventati genitori per la prima volta.















La cantante, che ha sposato l'uomo che ha da poco reso papà nel dicembre 2018, ha annunciato la dolce attesa a inizio ottobre, svelando ai conduttori di Today Hoda Kotb e Jenna Bush Hager che aveva voluto condividere la notizia prima con loro. "Stavamo pensando a chi dirlo per primo e ho pensato che da quando avevo 19 anni ho detto a Hoda che avrò il maggior numero di bambini al mondo. Finalmente è successo e siamo così eccitati".















Meghan aveva anche aggiunto di aver lavorato a un album di Natale, intitolato "A Very Trainor Christmas", durante la quarantena ed era rimasta incinta proprio i quel periodo: "È come il nostro primo album insieme, è davvero carino". Poi, sempre a ottobre, una clip al "The Kelly Clarkson Show" mostrava Megan Trainor che rivelava a Kelly Clarkson che stava aspettando un bambino: "Aiutami!", diceva scherzosamente alla Clarkson, che ha una figlia e un figlio, dopo aver condiviso la notizia.









E adesso la cantante classe 1993 che nel 2016 ha vinto un Grammy come migliore artista emergente e nello stesso anno ha fatto uscire il nuovo album Thank You con la hit No, ha esaudito il suo sogno di diventare mamma. Nemmeno a dirlo, il post che mostra le prime foto del piccolo Riley ha registrato subito un boom di like e di felicitazioni. Auguri!

