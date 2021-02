Catapultati su un’isola mezzo al mare lontani dalla cosiddetta ‘civiltà’. Le coppie di Temptation Island, format tv seguitissimo negli ultimi anni, se la devono cavare come novelli Robinson Crusoe tra le difficoltà e i pericoli della natura selvaggia. Con razionamenti di cibo, necessità di fra fronte ai bisogni quotidiani facendo squadra. Ma anche verificando la ‘tenuta’ del rapporto con la propria dolce metà.

E per le coppie che decidono di partecipare si tratta di una prova durissima, che infatti non sempre viene superata. Come capitato a questo ex concorrente che, entrato con la fidanzata, dopo 21 giorni in villaggi diversi, ha visto 'naufragare' la propria relazione. Anche se adesso, secondo le indiscrezioni, sarebbe di nuovo in dolce compagnia. E pronto a rituffarsi in una storia dagli esiti per nulla scontati.















Il programma di Maria De Filippi ha esordito nell'ormai lontano 2005 con il titolo "Vero Amore", per poi essere riproposto in una nuova versione nel 2014. Ma ancora non ha perso il suo fascino. Ebbene adesso scopriamo che uno degli ex concorrenti, Vittorio Collina, dopo la fine della relazione con Katia Fanelli ha da poco ritrovato l'amore. E pensate un po'? Proprio il giorno di San Valentino.















La giornata del 14 febbraio non è soltanto la festa di tutti gli innamorati, ma anche il compleanno di Vittorio Collina, 33enne ex concorrente di Temptation Island nato a Rimini nel 1988. Nel post pubblicato su Instagram Vittorio sta baciando la sua nuova fidanzata, che dovrebbe rispondere al nome di Victoria Biguzzi, almeno seguendo le indicazioni lasciate dai due sui rispettivi profili social .









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio Collina (@v_vox_)

Vittorio Collina è di nuovo innamorato e dopo il fallimento della precedente storia con Katia Fanelli, che tutti ricordano con il soprannome di “Fotonica”, ora si apre una nuova pagina. “Nel giorno di San Valentino e mio compleanno con il mio amore” scrive l’ex partecipante di Temptation Island. Vittorio oggi è felice e spera di intraprendere una relazione lunga e felice. Katia Fanelli sembra ormai uno sbiadito ricordo.

