“Ho una cosa da dire a tutti…”. Barbara D’Urso, dopo la bomba sul fidanzato arriva l’annuncio. In diretta

Barbara D’Urso, l’indiscrezione corre alla velocità della luce. La domanda che tutti si pongono ormai da tempo è: ma la conduttrice ha il cuore libero oppure no? I pettegolezzi su alcuni presunti flirt della conduttrice sono stati molto spesso un buco nell’acqua e per evitare ulteriori fraintendimenti, è stata proprio lei in persona a rompere il silenzio. È accaduto durante la puntata di Pomeriggio 5.

Lo stile è sempre quello di Barbara D’Urso, ma il messaggio dato durante la diretta è stato abbastanza chiaro. Con ironia, Barbara D’Urso ha tentato di mettere chiarezza tornando a parlare della sua vita sentimentale. Coglie la palla al balzo dopo il racconto fatto in studio dai suoi ospiti. Il nastro si è riavvolto arrivando a un episodio accaduto a Panarea nel 2009. (Continua a leggere dopo la foto).















Con tono divertito ma puntale, la conduttrice ha chiarito: “Ero con un uomo? Sarà stato sicuramente un amico”, poi l’annuncio in diretta ai fotografi e ai paparazzi: “Lo dico a tutti i paparazzi che stanno sotto casa mia ogni sera, non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare”. Barbara D’Urso continua a restare molto riservata, almeno quando di mezzo ci sono questioni di cuore. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma nelle ultime ore l’indiscrezione è tornata a stuzzicare la curiosità di molti. A lanciarla il sito Giornalettismo: “È fidanzata da due mesi ed è innamoratissima…”. Ma sul sito viene fatta anche una premessa: “Facciamo una premessa: siamo pronti ad accettare, ad accogliere la smentita da parte della conduttrice Barbara D’Urso e sappiamo che lei è da sempre restìa a comunicare, a parlare dei suoi nuovi amori”. (Continua a leggere dopo le foto).









Con un margine di dubbio, sempre sul sito scappa fuori anche un nome: “Il suo nuovo “lui” si chiama Francesco Zangrillo. Professione assicuratore, con una storia importante alle spalle. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre, grazie ad amici in comune, e avrebbero trascorso le vacanze di Natale, insieme e in gran segreto, nella casa a Capalbio della conduttrice”.

