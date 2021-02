Melissa Satta, mai visto il fratello? Riccardo, 45 anni, e un passato accanto a una ex gieffina vip: ecco chi è

Melissa Satta, avete mai visto i suoi due fratelli? La modella e showgirl di origini sarde ha sempre avuto i riflettori accesi su di lei, ma nella sua vita, anche la famiglia assume una notevole importanza. Pare che Melissa abbia due fratelli maggiori a cui è fortemente legata. I suoi due angeli custodi sempre pronti a correre in suo aiuto. Ecco come si chiamano e cosa fanno nella vita.

Nella quotidianità di Melissa Satta non il figlio Maddox. Cresciuta insieme ai suoi due fratelli, la showgirl ha decisamente potuto apprendere che accanto alla indiscutibile femminilità, sarebbero emersi anche quegli aspetti caratteriali presi dalla stretta vicinanza ai suoi due fratelli, ai quali sul web ufficiale ha dedicato un pensiero.















Loro si chiamano Riccardo e Maximilian Satta: "Tutti e due hanno sempre saputo appoggiarmi nei momenti difficili. Anche se io sono andata presto via di casa, con loro mi sono sempre sentita spesso. Considero la loro opinione e la loro approvazione molto importante nelle cose che faccio. Anche quando a volte capita di avere opinioni diverse. Qualche discussione non manca, ma poi è bellissimo fare la pace".















I tre fratelli, Melissa Riccardo e Maximilian, sono il frutto dell'amore tra Enzo Satta, architetto e politico sardo, e Mariangela Muzzu. Nonostante siano distanti dai riflettori, di loro è possibile apprendere qualcosa. Il più grande tra i tre è Riccardo, 45 anni, che sembra essere rimasto in buoni rapporti con Kevin-Prince Boateng, che all'ex cognato ha dedicato un post su Instagram: "Le belle persone rimangono sempre nella vita. Anche se sei brutto".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Inoltre sempre di lui si è appreso del flirt con Jessica Mazzoli, ex di Morgan, notizia che alimentò i pettegolezzi nel 2014. Ma prima, nel 2007, il suo nome uscì fuori anche in merito a una evasione fiscale. Decisamente meno le informazioni su Maximilian Satta, forse più riservato e occhi e cuore solo per la splendida compagna. Di lui si sa essere anche un papà attento e presente.

