“Nonno e nipote”. Matteo Salvini, la frase al veleno alla foto con la fidanzata. Ma lui lo gela così

A Oggi è un altro giorno Matteo Salvini si era raccontato svelando tanti particolari della sua vita. Fino ad ora conoscevamo il carattere deciso, sempre pronto a battagliare, ma nel salotto di Rai 1 Salvini aveva rivelato lati di sé poco conosciuti, come quello intimo della sua relazione con Francesca Verdini, che in quella occasione le aveva inviato un video messaggio. “Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta sui tetti in campagna, dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo, ma sono troppe. Allora questa è l’occasione per dirti cosa non va: l’orto. Ha fatto solo un pomodoro, sistemalo”.

"Se volevi fermarmi ci sei riuscita – aveva confidato a Serena Bortone – Sono fortunato. Ha 28 anni ma di testa è avanti, è una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita. Sono fortunato perché la mamma di Federico è una donna straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria, e Francesca è un gioiello".















Questa Matteo Salvini ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo immortala insieme alla sua dolce metà Francesca Verdini in un bar. "Un caffè al volo e si riparte", ha scritto il leader del della Lega aggiungendo un'emoticon a forma di cuore. Qualcuno però ha criticato la differenza di età – quasi vent'anni – tra il leader leghista e la sua fidanzata. Matteo Salvini è nato infatti del 1973 (ha 47 anni), mentre la figlia di Denis Verdini, classe 1992, ha 28 anni.















"Nonna e nipote, che coppia", ha scritto un utente sotto al post pubblicato da Salvini su Instagram, alludendo proprio alla differenza di età tra i due. Il leader della Lega non è stato con le mani in mano e, come spesso capita, ha risposto alle critiche dell'utente: "La simpatia è tutta roba tua o te ne sei fatta prestare un po' dagli amici? Vivi e lascia vivere", ha replicato. Sotto al commento sono arrivati messaggi che hanno bollato l'hater come "invidioso" o "rosicone". In questi giorni è tornata la voce di un imminente matrimonio tra i due, che sono stati paparazzati a passeggio a Roma mano nella mano.









Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)

Salvini è stato sposato fino al 2010 con Fabrizia Ieluzzi. Poi, ha avuto una relazione con Elisa Isoardi, terminata nel novembre del 2018. A Oggi la conduttrice ha rivelato: “Ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

