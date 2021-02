Recentemente Caterina Balivo, volto di Rai 1 appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. “Una scelta d’amore”, ha spiegato nel salotto di Domenica In.

A fine maggio, con la puntata numero 350 di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai 1, la presentatrice ha salutato la tv a causa del coronavirus: "Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che mi sta accanto", ha detto la conduttrice riferendosi al marito, Guido Maria Brera, manager della finanza, sposato nel 2014 e con in quale ha avuto due figli. Proprio per salvaguardare lui e la famiglia, Caterina ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la televisione e dedicarsi alla famiglia. "Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non me la sono sentita" ha spiegato la presentatrice intervistata da Mara Venier.















Il marito della Balivo, infatti, si sarebbe allontanato da casa per permetterle di continuare a lavorare. "Non voleva che lasciassi. Mi diceva: 'Stai scherzando? Troveremo una soluzione. Ma il nostro lavoro ti porta a stare fuori tanto tempo, a casa ci sono due bambini piccoli: non c'è il papà, se non c'è neanche la mamma, come si fa?" ha spiegato. Dunque la scelta di lasciare momentaneamente la tv.















Ora Caterina Balivo è tornata in veste di giurata al Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci in onda il venerdì sera du Rai Uno. Con lei, che è un'appassionata di musica, dietro al bancone dei giurati ci sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e l'altra new entry, Costantino Della Gheradesca. "Ero carica, felice. Quando sono scesa dalla macchina per andare alle prove, mi sono detta: 'Wow, sto entrando in uno studio televisivo!'", ha raccontato al settimanale Oggi. "E poi c'è Milly Carlucci… Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent'anni fa: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetricità, e che Milly sia, di nuovo, la mia "madrina". Lei è un vero capoprogetto, come la De Filippi: non si limita a condurre, ma disegna i costumi, sceglie il cast, plasma i format".









Lavoro sì, ma la famiglia per la Balivo è sempre al primo posto e la conduttrice è stata paparazzata in esclusiva dal settimanale Oggi mentre si gode una mattinata tra sole donne con la figlia Cora, 3 anni, nata dal matrimonio con Guido Maria Brera. Ai Parioli, nei giardini di Villa Balestra, la quarantenne e la bambina giocano insieme e si divertono.

