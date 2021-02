L’amore per la musica e il talento come la mamma, cantante che ha ottenuto un grande successo, vendendo oltre 40 milioni di album e 70 milioni di singoli in tutto il mondo e affermandosi come una delle voci più grintose e potenti del panorama musicale mondiale degli anni 2000. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 7 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 3 Grammy Awards e un Daytime Emmy Award.

Insieme hanno realizzato una canzone inedita intitolata "Cover Me In Sunshine", che sarà pubblicata ufficialmente venerdì 12 febbraio. In un video pubblicato sul suo account Instagram, la cantante ha spiegato quanto la musica abbia aiutato lei e la sua famiglia ad affrontare questo anno particolare in cui tutti abbiamo dovuto fare in conti con la pandemia da Covid-19. "Questo ultimo anno è stato difficile, strano, complicato, diverso, terrificante e ci ha messo alla prova. Io trovo conforto nella musica e nel cantare con mia figlia", ha scritto la cantante a corredo del video pubblicato su Instagra.















"Abbiamo questa canzone che si intitola Cover Me in Sunshine, l'abbiamo registrata in casa e ci fa sentire felici. Vogliamo farla uscire perché speriamo renda felici anche voi. Diciamo che è un bacio e un abbraccio a tutti voi", ha scritto ancora Pink, diventata famosa negli anni 2000 con i singoli There You Go che divenne disco d'oro, e Most Girls. Il terzo singolo dell'album, You Make Me Sick, pubblicato alla fine del 2000 diventa una hit all'inizio del 2001, grazie anche al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance.















Pink e la figlia Willow, nove anni, hanno pensato di condividere un po' di amore rilasciando "Cover Me in Sunshine" pochi giorni prima di San Valentino. Sulla scia di quanto hanno fatto Beyoncé e altre colleghe, anche Pink ha deciso di aprire il mondo della musica alla figlia, che se la cava alla grande davanti al microfono. Willow è nata nove anni fa dall'amore di Pink per il motociclista professionista di cross Carey Hart.









Il 7 gennaio 2006 ha sposato il motociclista professionista di cross Carey Hart in una cerimonia sulle spiagge del Costa Rica; i due si sono separati il 20 febbraio 2008, ma sono tornati insieme nell’aprile dello stesso anno e il 2 giugno 2011 è nata la loro prima figlia, Willow Sage Hart, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California. Il 26 dicembre 2016 nasce il loro secondo figlio, Jameson Moon. Seppur non vegetariana, Pink difende attivamente i diritti degli animali ed ha collaborato più volte con la PETA.

