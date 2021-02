“Sesso a tre con Silvio Berlusconi…”. Intercettazioni bollenti, la verità di Manuela Arcuri sul Cavaliere

Manuela Arcuri, tutto su Silvio Berlusconi. La splendida e amatissima attrice italiano ha rilasciato una lunga intervista nel talk show ‘La Confessione’ ed è tornata a parlare di quel rapporto con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Questa volta mette definitivamente in chiaro e una volta per tutte come sono andate le cose. Un gossip di cui ancora si parla dal lontano 2009.

Correva il mese di gennaio del 2009 quando alcune presunte intercettazioni hanno tirato in ballo i due, Manuela Arcuri e Silvio Berlusconi. La smentita da parte dell’attrice è avvenuta allora, quando la notizia ha cominciato a riempire le pagine dei giornali dal 2011 in poi, e torna a essere ribadita dalla stessa oggi. Sarebbero dunque false le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni di quegli anni. (Continua a leggere dopo la foto).















Le notizie divulgate nel 2011 recano anche un altro nome, quello di Gianpi. noto a tutti come l’ imprenditore pugliese che è stato poi condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari proprio per aver condotto le escort nelle residenze dell’ex presidente del Consiglio, Silvio. Berlusconi. L’Arcuri afferma: “È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena”. (Continua a leggere dopo la foto).















“Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un’amica”. Poi la domanda del direttore de Il Fatto Quotidiano: “Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?”. Ovviamente l’ex modella ribadisce qualcosa. (Continua a leggere dopo le foto).









“Ma io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’ in cambio di che? Di niente!”. L’intervista sarà disponibile su live streaming dunque dlu sito, app e smart tv di TvLoft, proprio durante la puntata di venerdì 12 febbraio 2021, che vedrà come ospite anche il leader di Italexit Gianluigi Paragone.

