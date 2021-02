Belen Rodriguez, la prima dedica pubblica del fidanzato. Il suo Antonino la sorprende così

La notizia era nell’aria da qualche settimana ma la conferma è arrivata solo con il nuovo numero di Chi, con un’intervista doppia a Belen Rodriguez e al compagno, il parrucchiere Antonino Spinalbese. La coppia ha confermato il gossip che circolava da tempo, i due sono in attesa del primo figlio e la showgirl argentina è appena entrata nel quinto mese di gravidanza.

La showgirl argentina in una intervista al settimanale Chi ha ammesso di essere incinta: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate nel mondo. Pare che i due si conoscano da 8 mesi, ma è dalla scorsa estate che i due sono usciti allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’”, ha raccontato Belen Rodriguez nell’intervista a due rilasciata a Chi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono già stato padre delle mie due sorelle. – ha spiegato invece Antonino – Nella mia vita ci sono stati momenti spiacevoli ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’ e ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”. (Continua a leggere dopo la foto)









E a pochi giorni dalla conferma, Antonino ha fatto la prima dedica social alla futura mamma. Due foto delle loro ombre sull’asfalto e una dolce dedica anche al piccolo (o piccola) in arrivo. “Tre ombre, tre cuori”, ha scritto l’ex parrucchiere a corredo degli scatti. E sotto tantissimi commenti dei fan:”Tre cuori meravigliosi”, “Ragazzi ve lo meritate”, Auguroni , Belen hai trovato un compagno d’oro con sani principi, tanta felicità”, si legge.

