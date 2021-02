“Ora gli amori della mia vita sono diventati due”. L’annuncio dell’ex concorrente del Grande Fratello 16 una foto in cui bacia il suo compagno e mostra la foto dell’ecografia. Tantissimi like e commenti a corredo dello scatto che annuncia la sua prima gravidanza, arrivata a solo un anno dall’inizio della relazione con il fidanzato, ex giocatore di basket.

La coppia si è conosciuta nel programma Survivors 2020, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi ed è nata da una serie di intrighi amorosi. Ma andiamo con ordine. I protagonisti sono Ivana Icardi e Hugo Sierra, lei ex concorrente del Grande Fratello 16 e lui, ex cestista e protagonista di Supervivientes, all’epoca dei fatti fidanzato con Adara Molinero, che lo aveva tradito con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, con il quale Ivana aveva avuto una storia durante l’esperienza al Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)















Ivana Icardi e Hugo Sierra avevano iniziato a frequentarsi nel corso di Supervivientes, dove erano stati protagonisti di un siparietto decisamente bollente. Nascosti sotto una coperta, i due si erano lasciati andare a una notte di passione davanti alle telecamere e il video aveva fatto il giro del web. All’epoca dei fatti Hugo era fidanzata con Adara Molinero, che sui social aveva commentato il filmato “ripugnante, disgustoso e volgare”. (Continua a leggere dopo la foto)















Quando lei era al Gran Hermano Vip e ha avuto l’infatuazione per Gianmarco Onestini, Hugo l’aveva rimproverata dicendole che non doveva fare certe cose davanti al loro bambino ma poco dopo si era lasciato andare davanti alle telecamere scatenando la reazione della modella. Durante Supervivientes Hugo aveva dato il benservito alla sorella di Mauro Icardi e cognata di Wanda Nara, ma poco dopo era tornato sui suoi passi. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora la notizia della prima gravidanza di Ivana, che ha pubblicato la foto insieme al compagno e alla foto dell’ecografia. Anche Hugo Sierra ha postato lo scatto, aggiungendo anche il nome della bambina, Giorgia. L’ex sportivo ha già due figli: una figlia adolescente che vive a Miami con la madre e un figlio di due anni avuto da Adara Molinero.

