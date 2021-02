La voce su Gigi D’Alessio è di quelle destinate a far rumore per tanto tempo. L’artista napoletano avrebbe infatti finalmente ritrovato la stabilità amorosa dopo aver detto addio ad Anna Tatangelo. Da quando è diventato single si era parlato molto poco dei suoi legami sentimentali e non erano circolate indiscrezioni su di lui. Probabilmente i quattordici anni passati insieme alla Tatangelo gli avevano fatto prendere la decisione di restare un po’ da solo per cercare poi di riprendersi del tutto.

Ed adesso pare proprio che il suo cuore sia ritornato a battere per una donna. A sganciare per primi la bomba è stato 'Il Mattino'. Infatti, quest'ultimo giornale ha anche scritto il nome della presunta partner e anche l'età. Si tratta di una donna decisamente molto più giovane di lui. I fan di Gigi D'Alessio sperano comunque che possa uscire allo scoperto e annunciare al più presto questa storia d'amore. C'è tanta curiosità per conoscere come sia fatta la presunta nuova fidanzata.















Secondo quanto scritto da 'Il Mattino', la dolce metà di Gigi D'Alessio si chiamerebbe Denise ed avrebbe 28 anni, quindi 26 in meno del musicista campano. Ma c'è anche di più perché sembra che siano già state fatte le presentazioni in famiglia. E non solo, infatti la coppia avrebbe già deciso di andare a vivere insieme a Napoli. Sono anche stati avvistati in più di una circostanza nella zona della capitale Roma dell'Olgiata. Denise non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo.















Denise Esposito è bionda ed ha un fisico straordinario. Secondo quanto è stato riferito, si sono conosciuti per la prima volta a Capri nell'estate scorsa. Si tratterebbe di una grandissima fan, che ha avuto modo di incontrarlo durante uno spettacolo e da lì in poi non si sarebbero più lasciati. Finora non sono arrivate conferme né tantomeno smentite, ma i sostenitori di Gigi D'Alessio si augurano che possa essere fatta chiarezza al più presto su questa ipotetica liaison d'amore.









Recentemente Anna Tatangelo era tornata a parlare di Gigi D’Alessio: “Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte”. E ci sono altri aspetti della relazione che non andavano bene, ricorda Anna Tatangelo: “E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, quasi mai eravamo soli”.