Elisabetta Gregoraci, il vero boom dopo la diretta del GF Vip. E tutto nel giro di poche ore

Elisabetta Gregoraci è sempre favolosa, ma nell’ultima diretta del GF Vip era pazzesca. Sarà stata anche l’occasione speciale, visto che la puntata è caduta proprio nel giorno del suo 41esimo compleanno, ma l’abito indossato in studio e anticipato come sempre ai follower di Instagram ha fatto davvero boom.

Mai così sexy, mai così audace: Eli, che nelle scorse settimane è seguita da Giuseppe Dicecca, ex stylist di Belen Rodriguez, ha scelto un vestito aderente che ha mostrato tutto il suo splendore tra pizzi e trasparenze. E lasciava poco all’immaginazione dal momento che sotto al tulle erano ben evidenti il reggiseno a balconcino a fascia e la culotte a tanga e a vita alta che lasciava il lato b scoperto. (Continua dopo la foto)















Dettagli che non sono sfuggiti a Antonella Elia, che in studio non perde mai occasione di provocate la conduttrice e showgirl calabrese. E infatti, quando Alfonso Signorini ha fatto alzare Elisabetta Gregoraci per organizzare la sua sorpresa di compleanno, l’opinionista le ha chiesto se si fosse dimenticata i vestiti a casa. Ma torniamo al vestito presto finito sulla bocca di tutti. (Continua dopo la foto)















Si è presto scoperto che l’abito bustier a sirena, realizzato in tulle trasparente con scollo a cuore, senza spalline e reso ancora più originale da lunghe frange sempre nere alla base della gonna e sontuosi ricami tridimensionali neri dal mood baroque sul corpetto e sui fianchi è firmato Bartolotta&Martorana e ha un prezzo tutt’altro che economico. Fa parte della collezione Fall/Winter 20-21 e sul sito costa 1579 euro. (Continua dopo foto e post)











Ma al di là del prezzo, evidentemente tanti sono rimasti estasiati da questa creazione. Al punto che in pochissime ore, dopo la puntata del GF Vip in cui la Gregoraci lo ha indossato, il vestito in questione, che lascia l’intimo in mostra, è andato sold out. Già, almeno per ora, chi si fosse innamorato di questo abito dovrà aspettare per averlo.

