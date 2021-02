Elena Santarelli è di una bellezza incantevole, ma a quanto pare non è l’unica della famiglia. Si era parlato nelle scorse settimane dei genitori Enrico e Patrizia, che erano apparsi molto eleganti. Ma c’è un altro componente della famiglia che è piaciuto moltissimo agli utenti. Parliamo del fratello Emiliano, che lei stessa ha voluto mostrare per la prima volta su Instagram. Il popolo della rete è letteralmente impazzito e in tanti hanno inondato la donna con complimenti davvero clamorosi.

La famiglia si stava godendo le vacanze e il mare ed Elena, quando tempo fa ha deciso di pubblicare una foto di Giacomo (la prima dopo aver combattuto contro il tumore) insieme al padre. Uno scatto che in pochissimo tempo ha raccolto 80mila like e un vero fiume di commenti. Nella foto pubblicata si vedono Giacomo e il padre, l’ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi, giocare a calcio in spiaggia. Adesso però la presenza del fratello che cambia decisamente le carte in tavola. (Continua dopo la foto)















Si sa di lui che si chiama Emiliano, visto che Elena Santarelli lo ha taggato e che è bravo a cucinare. Il giovane è stato immortalato in un primo momento all’interno dell’automobile, poi mentre si muoveva in modo decisamente sexy seguendo il ritmo della canzone in radio e poi con un cappello in testa. Successivamente è stato visto vicino ai fornelli. Quindi gli utenti sono veramente esplosi di gioia perché lo ritengono praticamente senza alcun difetto. Un’ovazione inaspettata. (Continua dopo la foto)















Ma Elena Santarelli ha poi subito spento gli entusiasmi delle fan, dicendo che lui è legato sentimentalmente. In seguito ha mostrato infatti la cognata Anna ed ha detto: “Ragazze, è impegnato”. Emiliano non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo e non ama per nulla essere al centro dell’attenzione. Nonostante questo, la showgirl ha voluto sorprenderlo mettendo il suo bellissimo viso sui social. Ma, come detto, le fan dovranno farsene una ragione essendo fidanzato. (Continua dopo la foto)









Durante le puntate conclusive di ‘Italia Sì’, in un’occasione Elena Santarelli si era resa protagonista di una gaffe col ballerino Raimondo Todaro: “Sei diventato papà giovanissimo, a 26 anni, come ti sei trovato tra pannolini e pappe? Poi sei un papà molto presente, lo vedo anche dai social network, adori la tua famiglia, la tua bambina, parole di affetto per tutti insomma”.

