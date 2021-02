“Fidanzata con un altro di UeD”. Giulia Cavaglia esce allo scoperto: il nuovo ragazzo non è per niente sconosciuto al gossip

Giulia Cavaglia, riflettori accesi su di lei. Da tutti ricordata come ex volto di Uomini e Donne, non una bensì per due volte. E nello studio di Maria De Filippi, dapprima come corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi, e poi come tronista, Giulia ha decisamente spiccato il volo. Tra le più seguite di sempre, l’influencer oggi torna sulle pagine di gossip con un nuovo amore.

La relazione con Manuel Galiano non ha avuto la durata sperata. Poche settimane e tra di loro le prime incompatibilità si sono rivelate decisive per raggiungere il capolinea. Sono bastati pochi mesi per l’ex tronista per ritrovare l’amore al fianco di Francesco Sole. E se in un primo momento l’ex youtuber sembrava essere l’uomo della vita, le strade si sono nuovamente divise. (Continua a leggere dopo la foto).















I motivi della loro rottura restano ad oggi un mistero e sono ancora tanti i fan della coppia che si domandano cosa può aver determinato una così drastica decisione. Si, drastica, nonostante fossero in molti a sperare in un ritorno di fiamma, il cuore di Giulia è tornato a battere ma non più per Francesco. Nella vita professionale e privata dell’ex tronista il programma di Maria De Filippi sembra continuare a portare fortuna. (Continua a leggere dopo la foto).















Ebbene si, dopo qualche tempo trascorso come single, la scelta di Giulia cade su un ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, ma non solo. La nuova fiamma è anche l’ex fidanzato di Silvia Provvedi. Ovviamente ci si riferisce a Federico Chimirri. La loro frequentazione sembra essere diventata ufficiale da quando i due hanno deciso di mostrarsi isnieme sui social. (Continua a leggere dopo le foto).









Niente di meglio che godersi di un po’ di tempo in pieno relax insieme, dove? In montagna. E cosa si sa di Federico? Chimirri è senza dubbio un noto dj nonchè amico di Andrea Damante. E le stories apparse di recente sul profilo Instagram di Giulia, non lasciano alcun dubbio: i due si tengono per mano e si chiamano reciprocamente “Amore”. Insomma, un nuovo capitolo per Giulia, ma questa volta ci sarà un lieto fine?

Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Quegli indizi che scatenano i fan