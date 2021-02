“Nuovo look!”. Flavio Briatore irriconoscibile: 10 anni in meno con il nuovo taglio di capelli

Cambiare stile a 70 anni si può e Flavio Briatore ne è l’esempio, con un nuovo taglio capelli corti pubblicato su Instagram che, commentano i follower, gli ha regalato almeno una decina di stagioni in meno. L’imprenditore si mostra sui social con un taglio del tutto inedito e una barba molto più corta. Una scelta che lo ringiovanisce a vista d’occhio. E che non è passata inosservata ai suoi fan. L’ex team manager della Formula 1 ha descritto la foto con un semplice: “Un passaggio dal parrucchiere”. Immediati i commenti piovuti sotto allo scatto. “Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli”, commenta un utente su Instagram.

E ancora: "Stai bene", "Wow". Insomma il taglio piace proprio a tutti. Raramente l'abbiamo visto intervenire sul taglio di capelli, preferendo invece conservare quel tono da dongiovanni che la chioma lunga riusciva a esaltare con naturale fascino. L'unica eccezione è stata dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci: per quell'occasione Flavio Briatore aveva deciso di cambiare vita passando per il taglio capelli e si era dato a uno styling hipster.















Che anche questa volta il nuovo look di Flavio Briatore abbia qualcosa a che fare con la ex moglie? A far sperare è una foto pubblicata da Briatore stesso in occasione del compleanno della showgirl, nonché sua ex moglie. Nell'immagine si vede la coppia con il figlio Nathan e la didascalia "Noi tre in Piazza San Pietro". Tra le repliche più diffuse l'appello: "Tornate insieme".















Eppure stando alle parole della Gregoraci tra i due non ci sarebbe nulla, solo un'amicizia. D'altronde a legarli c'è il figlio Nathan. Non è un caso che la conduttrice, uscita dal Grande Fratello Vip, sia volata a Dubai per raggiungere i due in vacanza per Natale.











Qualunque sia la ragione dietro questo styling, i capelli accorciati e la barba ordinata sono il fulcro di questo cambiamento, su cui ci ha saputo dare ulteriori dettagli il nostro hairstylist di fiducia Cristiano Filippini: “Credo sia la prima volta che commentiamo un look maschile e abbiamo scelto un icona del fascino italico. In generale questo è un vero taglio da barbiere nell’accezione positiva del termine, una linea veramente pulita ed ordinata”.

