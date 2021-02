“Bellissimo, è uguale a Billy!”. Martina Colombari, il figlio Achille Costacurta è cresciuto ed è tutto suo padre

Martina Colombaeri è ricordata come una delle più belle Miss Italia di sempre. Modella, conduttrice televisiva, attrice, fotografa e attivista italiana, dopo l’elezione a reginetta nel 1991, l’agenzia internazionale di modelle più prestigiosa, la Riccardo Gay Model Management, la ingaggia immediatamente e Martina in pochissimo diviene top model grazie al suo stile e portamento.

Sfila per Armani, Blumarine, Gianni Versace e per altre case di moda celebri. Il successo sulle passerelle è solo l'inizio della sua avventura professionale, che la porta ad avere due importi storie d'amore, quella storica con il campione di sci Alberto Tomba (Martina è rimasta al fianco dell'atleta per tre anni), e con l'attuale marito, l'ex calciatore Alessandro Costacurta. I due si sono detti "sì" il 16 giugno del 2000 e da allora non si sono più lasciati, anche se non sono mancati momenti difficili. Il loro legame e l'amore per il figlio Achille, però, sono più forti di tutti gli ostacoli e la coppia ha superato anche gli scogli più difficili.















Dall'amore di Martina Colombari e Billy Costacurta (al suo secondo matrimonio) è nato nell'ottobre del 2004 Achille Costacurta, 16 anni, che proprio in queste ore ha avuto un 'botta e risposta' sui social con la mamma. Martina Colombari ha pubblicato una foto insieme al figlio scrivendo: "Un figlio ha la straordinaria capacità di farti incazzare a bestia, commuoverti, farti ridere e mancarti da morire. In sole tre ore….". Poco dopo è arrivata la risposta.















"È la verità è quello che stai provando in questa situazione, mi manchi tanto MAMMA ti voglio bene lo sai, non mollare maiiii", ha risposto Achille ricevendo tantissimi like al suo commento.Il figlio di Martina Colombari oggi si è trasformato in un affascinante ragazzo. Secondo molti Achille sarebbe la copia di papà Billy. "È uguale al papà", si legge tra i commenti. Ma c'è anche chi trova una somiglianza con la mamma: "Che bello il tuo ragazzo il misto perfetto tra te e tuo marito", scrive una follower di Martina.









Unico figlio dell’ex calciatore del Milan, oggi dirigente sportivo, e di Martina Colombari, Achille Costacurta sembra avere a cuore la propria privacy e infatti della sua vita privata si sa poco e niente. Anche il suo profilo Instagram, visibile perché taggato dalla mamma, nonostante gli oltre 35mila follower, ha solo una foto.

