Barbara D’Urso ha sorpreso tutti i suoi fan nelle scorse ore grazie ad uno scatto senza un filo di trucco sul profilo Instagram. Si è infatti praticamente sempre fatta vedere con un make-up molto forte sia in televisione che sui social network, ma stavolta ha voluto cambiare immortalandosi prima di andare a dormire. Si è presentata con degli occhiali rossi, un viso struccato ed un orsetto di peluche in mano. Intanto, però, su di lei continuano a circolare notizie bomba sotto l’aspetto sentimentale.

Nei giorni scorsi si è infuriata per le voci messe in giro dal cantante Memo Remigi, il quale ha confessato di aver tradito sua moglie proprio con la conduttrice televisiva. Lei ha respinto queste notizie dicendo di non aver mai avuto rapporti con uomini sposati. A proposito di amore, ecco spuntare in queste ore il nome della presunta dolce metà di Barbara D’Urso. Dopo tanti rumors adesso è sbucato fuori proprio lui. A sganciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su ‘Giornalettismo’. (Continua dopo la foto)















Nonostante Barbara D’Urso abbia sempre affermato di essere sì ricercata dagli uomini ma allo stato attuale completamente single, sembra che la verità sia decisamente un’altra. Non sarebbe dunque affatto vero che il suo cuore sia libero, infatti ci sarebbe una persona che sarebbe riuscita nell’intento di legarsi sentimentalmente alla presentatrice Mediaset. Parpiglia è voluto andare oltre e ha fatto nome e cognome di questo presunto partner. Vediamo di chi stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto riferito dal giornalista a ‘Giornalettismo’, Barbarella starebbe insieme a Francesco Zangrillo. L’uomo lavorerebbe come assicuratore e avrebbe delle esperienze di vita molto interessanti. La conoscenza sarebbe avvenuta a ridosso delle feste di Natale e in gran segreto sarebbero anche riusciti a trascorrere le vacanze insieme a casa della D’Urso, a Capalbio. Ci sarebbero anche alcune conferme provenienti da fonti vicine ai diretti interessati. Uno scoop clamoroso. (Continua dopo la foto)









La relazione andrebbe avanti da due mesi e pare che i due siano completamente innamorati l’uno dell’altro. Stavolta le voci sono davvero insistenti e molto dirette, quindi presumibilmente Barbara D’Urso sarà costretta a rompere il silenzio sulla vicenda. Staremo a vedere dunque se smentirà ancora una volta la notizia o se confermerà l’incredibile fidanzamento.

