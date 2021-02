Continuano da parte di Giancarlo Magalli le bordate dirette ad Adriana Volpe. Da tempo tra i due no corre buon sangue dopo lo spiacevole scambio di battute in diretta a I Fatti Vostri. Di recente la conduttrice di Ogni Mattina su Tv8 ha assicurato in una intervista al Corriere della Sera che la sua battaglia andrà avanti e che ha denunciato per diffamazione Giancarlo Magalli.

“Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”. (Continua dopo la foto)















Il conduttore de I fatti vostri su Rai2 è tornato a parlare di Adriana Volpe e lo ha fatto in una intervista a NuovoTv diretto da Riccardo Signoretti. Sulla pagina Instagram del settimanale è stata postata la foto della copertina con la scritta: “Magalli torna a parlare di Adriana. La Volpe fa una cosa che non piace alle colleghe della tv”. “Parla chiaro, come sempre, Giancarlo Magalli – scrive Signoretti –. Il popolare conduttore Rai spiega a Nuovo Tv: ‘In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia’”. (Continua dopo la foto)















Le parole di Magalli sembrano toccare Adriana Volpe sia sulla sfera personale (sulla quale fu gettata un’ombra dal conduttore in passato) sia nel rapporto con le altre colleghe. Infatti Magalli affronta anche il tema dell’amicizia tra la stessa Volpe e Stefania Orlando, entrambe co-conduttrici de I fatti vostri in periodi diversi insieme al presentatore romano: “Per quello che so, – sentenzia Magalli – e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Infatti qualche settimana fa, lo stesso Giancarlo non aveva fatto mistero di un altro retroscena: “Anche lei – aveva detto dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip – è stata vittima sempre della stessa persona”. In questo caso il riferimento è stato ad Adriana Volpe.

