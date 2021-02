Barbara D’Urso è obiettivamente una delle conduttrici televisive più importanti in Italia. Nonostante spesso e volentieri subisca critiche molto aspre e non sia apprezzata per i suoi modi di condurre i programmi, riesce da tanti anni ad avere un seguito importante e Mediaset è soddisfatta delle sue performance lavorative. Nel piccolo schermo la vediamo sempre molto truccata e le luci che riflettono su di lei mettono ancora di più in evidenza un make-up decisamente fantastico.

Stavolta però ha deciso di immortalarsi in un modo completamente differente. Barbarella utilizza moltissimo il suo social network Instagram, dove fa vedere cosa fa nel quotidiano. E qualche ora fa si è ripresa in una versione inedita, completamente al naturale. Ha dato vita esattamente ad alcune Instagram stories, quindi non ci è dato sapere cosa abbiano potuto commentare gli utenti. Sicuramente in direct ci saranno comunque stati numerosi messaggi inviati alla presentatrice. (Continua dopo la foto)















Oltre a portare avanti le sue storiche trasmissioni ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Live non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, è stata al centro del gossip rosa nell’ultimo periodo perché tirata in ballo dall’artista Memo Remigi. Quest’ultimo ha affermato che commise un tradimento nei confronti della moglie iniziando una relazione con Barbara D’Urso. Vicenda totalmente smentita da lei, che ha ammesso di non aver mai avuto rapporti amorosi con uomini che erano uniti in matrimonio. (Continua dopo la foto)















Tornando invece a queste storie su Instagram, si è vista la donna senza nemmeno un filo di trucco. Ha indossato degli occhiali molto grandi dalla montatura rossa e si è fatta vedere poco prima di andare a letto. In braccio ha anche un orso di peluche, che ama alla follia, visto che in più occasioni si è fotografata con lui. Barbara D’Urso ha quindi sorpreso davvero tutti, non abituati a vederla struccata. Chissà se riproporrà immagini simili anche in futuro e che reazioni avranno i fan. (Continua dopo la foto)









Nella puntata dell’8 febbraio di ‘Pomeriggio 5’ Barbara D’Urso ha rimproverato l’ospite Asia Gianese: “Tu quando vai in televisione non puoi dire che vai all’estero per vedere i fuochi d’artificio oppure perché ci sono le palestre gratis e qua no. Non te ne accorgi, ma inviti la gente a lasciare l’Italia perché là è tutto più bello. Qua in Italia non possiamo spostarci neppure tra le regioni, capisci?”.

GF Vip, Maria Teresa Ruta lo confessa dopo la puntata: “Già sono nei guai…”