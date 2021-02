Can Yaman sta facendo impazzire il gossip con il suo avvicinamento a Diletta Leotta. I due hanno tenuto banco per tante settimane con i rumors legati alla loro presunta relazione sentimentale, con tanto di paparazzata in ristorante, e in questi ultimi giorni l’attore turco ha scelto di fare chiarezza e di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto di coppia con la giornalista.

I due si sono fatti immortalare insieme al poligono e l'attore della serie televisiva in onda su Mediaset "DayDreamer – Le ali del sogno", ha scritto "coppia pericolosa" a corredo dello scatto. Come detto, settimane fa il settimanale "Chi" li ha paparazzati in più occasioni in hotel a Roma, tra una fuga romantica e una notte di passione, ma qualche giorno fa è stato proprio l'attore a ufficializzare la relazione con uno scatto pubblicato sul suo account Instagram.















Amore e successo non solo per Can Yaman, ma anche per la collega Demet Ozdemir, nota in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydin in "DayDreamer – Le ali del sogno", che in queste ore ha 'risposto' alla foto dell'attore turco con uno scatto che ufficializza la nuova relazione. Il fortunato è Oğuzhan Koç, classe 1985, attore, cantautore, compositore, sceneggiatore e presentatore turco.















Nella foto in bianco e nero Demet e Oguzhan posano sorridenti e innamorati, scatenando i tantissimi fa con like e commenti. Oghuzan Koc, è molto amato in Turchia e su Instagram è seguito da oltre 1,7 milioni di follower. Ha studiato antropologia e ha debuttato in televisione da giovanissimo divenendo protagonista di spot pubblicitari di noti marchi internazionali. Nel 2013 ha recitato nel film The Butterfly's Dream, che la Turchia ha presentato all'Accademy degli Oscar.









La foto pubblicata dall’attrice mette quindi a tacere le voci che nei mesi scorsi – nonostante le smentite da parte dei due, che avevano chiarito di essere solo amici – la volevano accanto proprio al bellissimo collega. Intanto gli ascolti del daytime della giornata di ieri 8 febbraio, ha visto la crescita di di “DayDreamer – Le ali del sogno”, che ha quasi sfiorato la soglia dei 2,3 milioni di spettatori con il 18,40%.

