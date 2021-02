Da tempo ormai non si parla che di Diletta Leotta e del suo presunto flirt con Can Yaman, l’attore turco della serie tv Daydreamer che abbiamo visto anche recentemente nello studio di C’è posta per te. Dopo i rumor e le foto rubate in un hotel della Capitale, è poi arrivata prima foto ufficiale dei due sul profilo Instagram di lui. “Coppia pericolosa”, la didascalia del post in cui compare anche il tag della conduttrice sportiva.

Una foto che dunque confermerebbe le tante voci circolate nelle ultime settimane. Diletta Leotta e Can Yaman non si sono mai esposti, ma una fonte rimasta anonima aveva spiegato che la conduttrice di Dazn e la star di Daydreamer si sono conosciuti sui social e poi hanno deciso di incontrarsi durante il soggiorno romano dell’attore. (Continua dopo la foto)















Secondo le dichiarazioni di questa persona vicina al turco, Can Yaman e Diletta Leotta “sono molto coinvolti”. Ma ecco che nel turbinio di chiacchiere su questa nuova coppia spunta il gossip sull’ex di lei, Daniele Scardina. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella rubrica Alta Portineria per Libero Quotidiano, ha parlato di uno dei gossip del momento che vede protagonista proprio il pugile ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. (Continua dopo la foto)















Alcuni giorni fa qualche utente su Instagram aveva provato a stuzzicare Scardina scrivendogli “Attento al turco” sotto a una sua foto social ma “Daniele non solo ha lasciato il commento, ma gli ha anche risposto: ‘Attento al lupo, attento al lupo’, ha scritto citando il ritornello di Lucio Dalla”, fa sapete Alessi. Quindi la nuova bomba di gossip su King Toretto sganciata sempre dal direttore di Novella 2000. (Continua dopo le foto)











A quanto sostiene Roberto Alessi, dopo Diletta Leotta Daniele Scardina sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto a una nuova bellissima ragazza: “Nessuno sa che Scardina s’è consolato: lei non è famosa, ma è più bella, più alta, più giovane. Non conta niente, certo, la Leotta è strepitosa, però…”. Ora si attende di scoprire l’identità di questa presunta nuova fiamma del pugile che, al momento, non ha confermato o smentito la notizia.

