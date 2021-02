Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo le voci di crisi: ora non ci sono più dubbi

Ivana Mrazova e Luca Onestini, dove eravamo rimasti? La storia tra la modella ceca e l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata al centro della cronaca rosa negli ultimi giorni a causa di una serie di indizi. Indizi che spingevano a considerare una possibile crisi tra i due. Prima di tutto l’assordante silenzio sui social da parte di due persone generalmente molto attive sui rispettivi profili. Su Instagram sono tantissime le foto in cui i due compaiono insieme, felici e sorridenti.

Ma da un po’ di tempo i post di Luca e Ivana scarseggiano ed ecco che subito i fan hanno iniziato a preoccuparsi. E sulla coppia, formatasi al Grande Fratello Vip 2, hanno iniziato a soffiare diversi spifferi. Qualche giorno fa, inoltre, tra le stories di Instagram Ivana ha postato un’immagine piuttosto enigmatica, un calendario con data 4 febbraio 2021 e poi la frase: “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi”. Ora è la stessa Mrazova a chiarire tutto. (Continua a leggere dopo la foto)















Poche ore fa Luca Onestini ha condiviso una foto su Instagram con il camice da dentista e una frase: “Chirurgia Orale. Voto: 30 e Lode”. Luca ha voluto far sapere ai suoi numerosi follower di aver brillantemente superato col massimo dei vosti l’esame di Chirurgia Orale e naturalmente sono fioccati i ‘mi piace’ e i commenti. Tra i tanti ecco spuntare proprio quello di Ivana Mrazova che scrive: “Super proud ❤️ Bravissimo 💪🏼” (“Super orgogliosa Bravissimo, ndr)”. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma queste parole di Ivana Mrazova che festeggia in modo eloquente il brillante risultato del compagno Luca Onestini lasciano pensare che i due non siano affatto in crisi. Anzi. La coppia su cui si sembravano essersi addensate le nubi di una possibile crisi, pare invece solidissima. E poco importa se né Luca né Ivana hanno mai risposto ai fan che chiedevano loro se le voci di una rottura fossero vere. Evidentemente entrambi avevano di meglio da fare. (Continua a leggere dopo la foto)









Certo esiste anche una teoria alternativa, fantasiosa fino ad un certo punto e che, in qualche modo, spiegherebbe tutti quegli indizi sparsi qua e là. Non è da escludere l’ipotesi che Luca Onestini e Ivana Mrazova si siano lasciati davvero e che siano, però, rimasti in ottimi rapporti. Il che giustificherebbe il commento di congratulazioni scritto dalla modella. Si attendono, dunque, ulteriori chiarimenti: i follower dei due non sono ancora convinti che la crisi sia soltanto una voce e nulla più.

