Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e anche grazie al successo ottenuto con The voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici in cui ha ricoperto il ruolo di giudice insieme al suo famoso papà, oggi è uno dei volti più amati della tv. Ha infatti già dimostrato di avere talento nei panni di cantante dopo che la scorsa estate ha lanciato il suo primo singolo, Ego.

Intervistata recentemente da Silvia Toffanin, a Verissimo la bella Jasmine ha parlato di quanto fa male leggere fake news sui suoi familiari, giudizi gratuiti e commenti feroci. Inoltre non ha mai nascosto di sognare di partecipare al Festival di Sanremo con Al Bano in futuro ma sta già lavorando a nuovi progetti.















Più volte è stata ospite anche di Barbara D'Urso ed è tornata nello studio di Carmelita per prendere parte alla nuova puntata di Live – Non è la D'Urso. Domenica 7 febbraio Jasmine ha anche parlato della sua famiglia, rivelando che, inaspettatamente, quella a essere più gelosa e apprensiva tra i suoi genitori è Loredana Lecciso, che la controlla sempre con grande attenzione.















A papà Al Bano Jasmine Carrisi ha dedicato bellissime parole a Live: "È l'unica persona che ascolto realmente. Ogni consiglio che mi dà lo ascolto, anche se pensa di no". Per la puntata la quasi 20enne figlia d'arte ha sfoggiato un outfit molto formale, senza rinunciare a un tocco femminile: un tailleur bianco, con inserti neri e pantaloni a palazzo e, sotto la profonda scollatura un top di pizzo e raso. Ma a molti non è sfuggito il suo cambio look.











Poco prima di apparire sul palco di Live, Jasmine Carrisi ha rinnovato la sua immagine facendo visita al parrucchiere del momento, Federico Fashion Style, documentando tutto sui social. Sebbene sia rimasta fedele al biondo, ha puntato su una tonalità molto più chiara del solito, praticamente platino, lasciando però le radici più scure. Ha anche dato una spuntatina al ciuffo, provando una frangia a tendina portata aperta. Poi, tutta soddisfatta del risultato, la nuova, biondissima Jasmine ha taggato l'hairstylist delle vip, "the best". Vi piace in questa versione la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso?

