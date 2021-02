In questi giorni alcuni rumors su una presunta relazione tra due ex gieffini è circolata prepotentemente. Prima si era parlato di Mario Ermito e Giacomo Urti, ma quando la notizia è stata smentita dai due, ecco arrivare altri due nomi. È stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo a fare i nomi dei protagonisti, che nella Casa non si sono mai incrociati, e quindi si sono ritrovati nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"La notizia doveva restare segreta", ha detto il giornalista, che collabora da anni con Alfonso Signorini. Il gossip impazza in rete ma non ci sono conferme da parte dei due ex vipponi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che in questi giorni ha visto l'espulsione dell'ennesimo concorrente di questa edizione. Si tratta di Alda D'Eusanio, che nella casa ha lanciato accuse molto pesanti sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, chitarrista e papà di Paola. I rumors parlano di Myriam Catania e Mario Ermito. Ma il condizionale è d'obbligo, considerando anche la situazione sentimentale dell'attrice, fidanzata con Quentin Kammermann, da cui ha avuto il figlio Jacques.















"Il mio cuore prova delle sensazioni molto forti", aveva dichiarato il giovane attore, rivelando alcuni indizi sulla donna: castana, tra i 25 e i 30 anni, di nazionalità spagnola. "Quando sarà ufficiale parlerò di tutto questo. Non la vedo da un po' di mesi – ha raccontato Mario Ermito – Ci sono delle questioni di causa maggiore e non ci possiamo spostare", aveva spiegato. Come scrive Parpiglia, pare che il feeling si sia acceso "dietro le quinte del reality".















Nell'articolo per Giornalettismo, il giornalista Gabriele Parpiglia, molto vicino ad Alfonso Signorini, aggiunge anche che la news avrebbe dovuto rimanere top secret "perché Myriam "avrebbe" o meglio aveva il cuore impegnato". Raggiunto da Fanpage.it, Ermito ha parlato del gossip che lo vede protagonista insieme all'attrice, ex moglie di Luca Argentero, oggi fidanzata con Quentin Kammermann e mamma di Jaques.









“Assolutamente no, tutto finto”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, smentendo quanto riportato da Giornalettismo. “Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei”, ha spiegato Ermito.

